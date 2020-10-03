5. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİNİN FİNALİSTLERİ BELİRLENDİ

Festival tertip komitesi başkanı Menderes Demir konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı
“5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, Uluslararası Belgesel Yarışmasında Ön Jüri Üyeleri; Yönetmen, Yapımcı Alihan Erbaş Yozgat Bozok Üniversitesi, Akademisyen Batuhan Kalaycı, Gümüşhane Üniversitesi,Akademisyen Burak Türten Gümüşhane Üniversitesi, TRT AVAZ Yayın Tasarımcısı - Görsel Yönetmen Erkan Baysal, Sinema Araştırmacısı, Görüntü Yönetmeni Hayri Çölaşan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim elemanı Memduh Yağmur, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi Akademisyen Süreyya Azizova, Amasya Üniversitesi Timur Yılmaz finalistleri belirledi.Finale kalan Filmler Profosyonel ve Öğrenci filmleri Jürisi üyelerine gidecek Kasım 2020 içerisinde Ödül alan Filmler belirlenecek” diyerek finalist filmleri açıkladı.
PROFESYONEL BELGESEL FİLM KATEGORİSİ
.Aksakal / 2020 / Yusuf Yurdigül / 00:20:50 / Kırgızistan
Aitmattovs World / Aytmatov'un Dünyası (Айтматовдун Ааламы) / 2018 / Bakyt Karagulov / 01:02:54 / Kırgızistan - Bişkek
Dumanlı Sərhəd / The Foggy Border / 2018 / Atbin Hosseini / 00:35:32 / İran
Harpıtla / Hapyts / 2016 / Veli Seyadi / 00:31:28 / Azerbaycan - Bakü
Miras / Heritage (Наследие) / 2018 / Yuri Sergeev (Юрий Сергеев) / 00:43:58 / Çuvaşistan
Over the Barriers / Engelleri Aşmak / 2020 / Banu Ramazanova / 01:00:00 / Kazakhstan
Shashmaqom / Shashmaqom / 2018 / Shakirov Doniyor Baxtiyarovich / 00:26:40 / Özbekistan
Suzuk Ota / Beloved Father / 2019 / Murod Odilov / 00:28:45 / Özbekistan
Teacher / Öğretmen / 2019 / Ibadylla Adjibaev / 00:23:57 / Kırgızistan
.Ahal Teke / 2019 / Nuh Bağcı / 00:37:46 / Türkiye - Ankara
Asfaltın Altında Dereler Var! / Under The Road, The River! / 2019 / Yasin Semiz / 00:52:00 / Türkiye - Ankara
Büyülü Fener Bekçileri / Keepers Of The Magıcal Lantern / 2020 / Bahadır Kapır, Ferhat Zengin / 00:48:00 / Türkiye - İstanbul
Diş Ağrısı / Toothache / 2019 / Özer Kesemen / 00:24:43 / Türkiye - İzmir
Gagauzlar - Haç ve Kurt / Gagauzes - In the Sign of Cross and Wolf / 2020 / Ali Kerem Gülermen / 00:54:16 / Türkiye - İstanbul
Kuyudaki Taş / The Stone in the Well / 2020 / Gökçin Dokumacı / 01:17:39 / Türkiye - Ankara
Sınırlar / Boundaries / 2019 / Ece Cantürk / 01:11:56 / Türkiye - İzmir
Şems / Sems / 2020 / Mehmet Can Bindal / 00:19:55 / Türkiye - İstanbul
Öğrenci Belgesel Film Kategorisi
Amanat Yurt / Emanet Yurt (Heritage of Ancestors) / 2020 / Amanat Rahmanova / 00:12:13 / Kırgızistan
Cefer Ömrü / Cafar Life / 2016 / Hesenova Nermin / 00:18:19 / Azerbaycan
Craftsman / Ұста / 2020 / Arailym Zhetkergen / 00:23:17 / Kazakhstan
Dancing in the Corner / 2020 / Sungatullin Sultan Zufarovich (Сунгатуллин Солтан Зуфарович) / 00:14:59 / Tataristan
Dokuzdan Sonra İkiz / Twin After Nine / 2020 / Lunara Ceenbekova / 00:14:13 / Kırgızistan
Güllələnmiş Məzarlar (Mezarlar Vuruldu) / Shot Graves / 2020 / Fahir İmamquliyev / 00:11:31 / Azerbaycan - Bakü
Hayal / 2020 / Çıngız Samudin Uulu / 00:17:00 / Kırgızistan
Quarantine / 2020 / Alisher Zhadigerov / 00:30:00 / Kazakistan
Torpağa Bağlananlar / Landlovers / 2019 / Anar Kakayev / 00:14:31 / Azerbaycan
.Arda Kalanlar / The Remains / 2018 / Filiz Çelik Zeydan, Gülsemin Yeşilyurt / 00:25:53 / Türkiye - Bursa
Baraka / Shack / 2020 / Muhammed Emre Özdemir, Hakan Demirel / 00:23:00 / Türkiye - Kırıkkale
Kemeraltı'nın Sanatkârları / Artisans Of Kemeraltı / 2019 / Çağatay Çelikbaş / 00:14:55 / Türkiye - İzmir
Memtevri (Yaylacı) / Transhumant / 2019 / Fatih Ertekin / 00:19:48 / Türkiye - Çanakkale
Merkeb - i Mesai / Donkeys Work / 2020 / Hasan Erdoğmuş / 00:18:17 / Türkiye - İstanbul
Oyuncakçı Saklı Yadigarlar / The Toymaker Hidden Heirloom / 2020 / Yağmur Kartal / 00:45:15 / Türkiye
Tülütabaklar "Ölümsüz Kahramanlar" / Tulutabak's "Immortal Heroes" / 2020 / Yasin Öztürk / 00:20:31 / Türkiye - Antalya
Uzaklar, Keşkeler ve Ömer / Distances, Wishes and Omar / 2020 / Ömer Dişbudak / 00:14:58 / Türkiye - İstanbul
03 Ekim 2020