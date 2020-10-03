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KÜLTÜR VE SANAT:
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5. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİNİN FİNALİSTLERİ BELİRLENDİ

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun öncülüğünde Devlet Kuruluşları, Üniversiteler, Meslek Örgütleri proje ortaklığı ve destekleri ile düzenlenen 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinin Profesyonel ve Öğrenci kategorilerinde finalist filmler belli oldu.

5. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİNİN FİNALİSTLERİ BELİRLENDİ

05 Ekim 2020 Pazartesi 14:46

Festival tertip komitesi başkanı Menderes Demir konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı

“5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, Uluslararası Belgesel Yarışmasında Ön Jüri Üyeleri; Yönetmen, Yapımcı Alihan Erbaş Yozgat Bozok Üniversitesi, Akademisyen Batuhan Kalaycı, Gümüşhane Üniversitesi,Akademisyen Burak Türten Gümüşhane Üniversitesi, TRT AVAZ Yayın Tasarımcısı - Görsel Yönetmen Erkan Baysal, Sinema Araştırmacısı, Görüntü Yönetmeni Hayri Çölaşan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim elemanı Memduh Yağmur, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi Akademisyen Süreyya Azizova, Amasya Üniversitesi  Timur Yılmaz finalistleri belirledi.Finale kalan Filmler Profosyonel ve Öğrenci filmleri Jürisi üyelerine gidecek Kasım 2020 içerisinde Ödül alan Filmler belirlenecek” diyerek finalist filmleri açıkladı.

PROFESYONEL BELGESEL FİLM KATEGORİSİ

.Aksakal / 2020 / Yusuf Yurdigül / 00:20:50 / Kırgızistan
Aitmattovs World / Aytmatov'un Dünyası (Айтматовдун Ааламы) / 2018 / Bakyt Karagulov / 01:02:54 / Kırgızistan - Bişkek

Dumanlı Sərhəd / The Foggy Border / 2018 / Atbin Hosseini / 00:35:32 / İran

Harpıtla / Hapyts / 2016 / Veli Seyadi / 00:31:28 / Azerbaycan - Bakü         

Miras / Heritage (Наследие) / 2018 / Yuri Sergeev (Юрий Сергеев) / 00:43:58 / Çuvaşistan

Over the Barriers / Engelleri Aşmak / 2020 / Banu Ramazanova / 01:00:00 / Kazakhstan

Shashmaqom / Shashmaqom / 2018 / Shakirov Doniyor Baxtiyarovich / 00:26:40 / Özbekistan

Suzuk Ota / Beloved Father / 2019 / Murod Odilov / 00:28:45 / Özbekistan

Teacher / Öğretmen / 2019 / Ibadylla Adjibaev / 00:23:57 / Kırgızistan

.Ahal Teke / 2019 / Nuh Bağcı / 00:37:46 / Türkiye - Ankara

Asfaltın Altında Dereler Var! / Under The Road, The River!  / 2019 / Yasin Semiz / 00:52:00 / Türkiye - Ankara

Büyülü Fener Bekçileri / Keepers Of The Magıcal Lantern / 2020 / Bahadır Kapır, Ferhat Zengin / 00:48:00 / Türkiye - İstanbul

Diş Ağrısı / Toothache / 2019 / Özer Kesemen / 00:24:43 / Türkiye - İzmir

Gagauzlar - Haç ve Kurt / Gagauzes - In the Sign of Cross and Wolf / 2020 / Ali Kerem Gülermen / 00:54:16 / Türkiye - İstanbul

Kuyudaki Taş / The Stone in the Well / 2020 / Gökçin Dokumacı / 01:17:39 / Türkiye - Ankara

Sınırlar / Boundaries / 2019 / Ece Cantürk / 01:11:56 / Türkiye - İzmir

Şems / Sems / 2020 / Mehmet Can Bindal / 00:19:55 / Türkiye - İstanbul

Öğrenci Belgesel Film Kategorisi

Amanat Yurt / Emanet Yurt (Heritage of Ancestors) / 2020 / Amanat Rahmanova / 00:12:13 / Kırgızistan

Cefer Ömrü / Cafar Life / 2016 / Hesenova Nermin / 00:18:19 / Azerbaycan

Craftsman / Ұста / 2020 / Arailym Zhetkergen / 00:23:17 / Kazakhstan

Dancing in the Corner / 2020 / Sungatullin Sultan Zufarovich (Сунгатуллин Солтан Зуфарович) / 00:14:59 / Tataristan

Dokuzdan Sonra İkiz / Twin After Nine / 2020 / Lunara Ceenbekova / 00:14:13 / Kırgızistan

Güllələnmiş Məzarlar (Mezarlar Vuruldu) / Shot Graves / 2020 / Fahir İmamquliyev / 00:11:31 / Azerbaycan - Bakü

Hayal / 2020 / Çıngız Samudin Uulu / 00:17:00 / Kırgızistan
Quarantine / 2020 / Alisher Zhadigerov / 00:30:00 / Kazakistan

Torpağa Bağlananlar / Landlovers / 2019 / Anar Kakayev / 00:14:31 / Azerbaycan

.Arda Kalanlar / The Remains / 2018 / Filiz Çelik Zeydan, Gülsemin Yeşilyurt / 00:25:53 / Türkiye - Bursa

Baraka / Shack / 2020 / Muhammed Emre Özdemir, Hakan Demirel / 00:23:00 / Türkiye - Kırıkkale

Kemeraltı'nın Sanatkârları / Artisans Of Kemeraltı / 2019 / Çağatay Çelikbaş / 00:14:55 / Türkiye - İzmir

Memtevri (Yaylacı) / Transhumant / 2019 / Fatih Ertekin / 00:19:48 / Türkiye - Çanakkale

Merkeb - i Mesai / Donkeys Work / 2020 / Hasan Erdoğmuş / 00:18:17 / Türkiye - İstanbul

Oyuncakçı Saklı Yadigarlar / The Toymaker Hidden Heirloom / 2020 / Yağmur Kartal / 00:45:15 / Türkiye

Tülütabaklar "Ölümsüz Kahramanlar" / Tulutabak's "Immortal Heroes" / 2020 / Yasin Öztürk / 00:20:31 / Türkiye - Antalya

Uzaklar, Keşkeler ve Ömer / Distances, Wishes and Omar / 2020 / Ömer Dişbudak / 00:14:58 / Türkiye - İstanbul

03 Ekim 2020

 

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