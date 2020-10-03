5. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİNİN FİNALİSTLERİ BELİRLENDİ

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun öncülüğünde Devlet Kuruluşları, Üniversiteler, Meslek Örgütleri proje ortaklığı ve destekleri ile düzenlenen 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinin Profesyonel ve Öğrenci kategorilerinde finalist filmler belli oldu.