9 Film Vizyona Girecek!

Creed 2: Efsane Yükseliyor



Yönetmen: Steven Caple Jr.

Oyuncular: Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Sylvester Stallone



Vizyon Tarihi: 11.01.2019 Süre: 130 Dakika Tür: Dram

Rocky Balboa'nın eğitmenliğinde çıkış yakalayan Adonis Creed'in, Rocky'nin en büyük rakiplerinden ve babası Apollo Creed'in ölümünden sorumlu olan Ivan Drago'nun oğlu Viktor Drago ile karşılaşmasını konu ediniyor.



Başrollerini Sylvester Sallone ve Michael B. Jordan'ın paylaştığı 2015 yapımı Creed: Efsanenin Doğuşu filminin devam halkasında genç boksör Adonis Creed için hayat, denge sağlama mücadelesi haline gelmiştir. Rocky Balboa'nın eğitmenliğinde büyük dövüşü için aldığı eğitim ve kişisel yükümlülüklerinin arasında Adonis, çok yakında ailesinin geçmişiyle bağları olan bir rakiple karşı karşıya gelecektir. Rocky ve Adonis ortak miraslarıyla yüzleşecek, savaşmaya değecek olan şeyleri sorgulayacak ve hiçbir şeyin aileden daha önemli olmadığını keşfedeceklerdir.





Replikalar



Yönetmen: Jeffrey Nachmanoff

Oyuncular: Thomas Middleditch, Keanu Reeves, Alice Eve



Vizyon Tarihi: 11.01.2019 Süre: 107 Dakika Tür: Bilim Kurgu

The Matrix’in unutulmaz sahnelerine imza atan Keanu Reeves, yeni bir bilim kurgu filmi ile karşımıza çıkıyor. Reeves filmde, bir nörobilimci olan Will Foster’a hayat verecek. Ailesini travmatik bir şekilde kaybeden Will Foster, insan bilincini bilgisayarlara aktarabilme ve insan klonlama deneyleri yaparak ailesini geri getirmeye çalışmaktadır. Passenger ve Transformers filmlerinin yapımcılarına ait Replicas’ın çekimleri Porto Rico’da gerçekleşti.





Dalavere



Yönetmen: Hasan Göktaş

Oyuncular: Erdağ Yenel, Ali Çatalbaş, Hüseyin Elmalıpınar, Mehmet Ali Kaptanlar, Abidin Yerebakan



Vizyon Tarihi: 11.01.2019 Tür: Komedi

Zeytinburnu’nda, eniştesi Münir’le ortak bir rent a car işleten Baybars’ın rutin kurnazlıklarla geçen yaşamı, eniştesinin arabasının çalınmasıyla değişir. Çalınan arabalarını bulmak ve hırsızlara dersini vermek için İstanbul’dan Bodrum’a gelen Baybars ve Münir’in, bir mafya değiş tokuşunun arasında kaldığından haberi yoktur. Olay anlaşıldığında ise otelde meydana gelen türlü yanlışlıklar, işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getirir.





Lanetli Sular



Yönetmen: Georges Padey

Oyuncular: Raul Walder, Dennis Mencia, Itziar Martinez



Vizyon Tarihi: 11.01.2019 Süre: 105 Dakika Tür: Korku

Sara güzel bir hafta sonu geçirmek için arkadaşını ziyarette gider. Arkadaşının yüzme havuzunda bir yaratık tarafından saldırıya uğrar. Kısa süre sonra suyla temas eden herkesin

tehlikede olduğunu keşfeder ve derinlerde gizlenen mistik yaratıkla yüzleşmek zorunda kalır.





Ralph ve İnternet



Yönetmen: Rich Moore, Phil Johnston

Vizyon Tarihi: 11.01.2019 Süre: 112 Dakika Tür: Animasyon

Oyunbozan Ralph 2 filmi, Litwak video oyun salonunu geride bırakıp internetin keşfedilmemiş, engin ve heyecanlı dünyasına dalıyor. Video oyunlarının kötü adamı Ralph ve uyumsuz arkadaşı Vanellope von Schweetz, Vanellope'un video oyunu Sugar Rush'ı kurtaracak bir yedek parça bulmak için internet ağına yolculuk ederek her şeyi tehlikeye atar. Boylarından büyük işe kalkışan Ralph ve Vanellope onlara yol göstermeleri için internet vatandaşlarına bel bağlar. Aralarında, trend yaratan websitesi "BuzzzTube"un yöneticisi ve merkezi olan Yesss isimli bir internet girişimcisi de vardır.





Robin Hood



Yönetmen: Otto Bathurst

Oyuncular: Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn



Vizyon Tarihi: 11.01.2019 Süre: 116 Dakika Tür: Aksiyon

Filmde, Robin Hood'un Haçlı Seferleri'nden dönüşünün sonrası ele alınıyor. Robin Hood, dönüşüyle birlikte yolsuzluk ve kötülük dolu bir Sherwood Ormanı ile karşı karşıya kalır. Bir yandan yerel halkın ekonomik sıkıntılarına yardım ederken, bir yandan da Nottingham Şerifi'nin yolsuzluklarıyla savaşır. “Kingsman” serisi ile tanınan genç yıldız Taron Egerton’ın başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda “Black Mirror” ve “Peaky Blinders” gibi önemli dizilerde yönetmenlik yapmış olan Otto Bathurst oturuyor.





Glass



Yönetmen: M. Night Shyamalan

Oyuncular: Samuel L. Jackson, James McAvoy, Bruce Willis



Vizyon Tarihi: 18.01.2019 Tür: Gerilim

Split ve Unbreakable’ın devamı niteliğindeki Glass, aynı evrende geçen üçüncü film olacak.Brus Willis,James McAvoy’un başrollerini paylaştığı filmde Samuel L.Jackson’da tekrar Elijah Price olarak karşımıza çıkacak. Willis’in canlandırdığı David Dunn, Kevin Wendell Crumb’ın izini sürmektedir. Bu esnada iki adam için de önemli sırları taşıyan Price ortaya çıkacak ve yepyeni bir hikâyeyi gün yüzüne taşıyacaktır.





Borç Harç



Yönetmen: Efe Hızır

Oyuncular: Esma Soysal, Gökçe Özyol, Hasan Karakuş, Burak Topaloğlu, Oğuzhan Uğur



Vizyon Tarihi: 18.01.2019 Tür: Komedi



Evlilik planları yaptığı sevgilisiyle son anda ayrılan ve bir televizyon kanalında troll haberler yaparak çalışan Murat, kendini büyük bir borç batağı içerisinde bulur. Bu bataktan kurtulmaya çalışan Murat, patronundan gelen bir teklifle kendini TV’nin başında bulur. Ancak Murat kısa sürede başına konan talih kuşunun niyetinin pek de iyi olmadığını anlayacaktır.





Çiçero



Yönetmen: Serdar Akar

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik, Ertan Saban, Murat Garipağaoğlu, Tamer Levent



Vizyon Tarihi: 18.01.2019 Süre: 122 Dakika Tür: Tarih

İlyas Bazna, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği’nde uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine “Çiçero” kod adı verilir. İlyas Bazna savaşın seyrini değiştirmesine rağmen T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle uyutulmalarına engel olamaz. İlyas Bazna’nın savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını beyaz perdeye yansıtacak olan filmin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor.