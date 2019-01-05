banner400
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

9 Film Vizyona Girecek!

Bu hafta 3'ü yerli, 9 film sinemaseverlerle buluşmayı bekliyor.

9 Film Vizyona Girecek!

05 Ocak 2019 Cumartesi 09:51

banner401
Creed 2: Efsane Yükseliyor


Yönetmen: Steven Caple Jr. 
Oyuncular: Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Sylvester Stallone

Vizyon Tarihi:  11.01.2019    Süre: 130 Dakika    Tür: Dram

Rocky Balboa'nın eğitmenliğinde çıkış yakalayan Adonis Creed'in, Rocky'nin en büyük rakiplerinden ve babası Apollo Creed'in ölümünden sorumlu olan Ivan Drago'nun oğlu Viktor Drago ile karşılaşmasını konu ediniyor.

Başrollerini Sylvester Sallone ve Michael B. Jordan'ın paylaştığı 2015 yapımı Creed: Efsanenin Doğuşu filminin devam halkasında genç boksör Adonis Creed için hayat, denge sağlama mücadelesi haline gelmiştir. Rocky Balboa'nın eğitmenliğinde büyük dövüşü için aldığı eğitim ve kişisel yükümlülüklerinin arasında Adonis, çok yakında ailesinin geçmişiyle bağları olan bir rakiple karşı karşıya gelecektir. Rocky ve Adonis ortak miraslarıyla yüzleşecek, savaşmaya değecek olan şeyleri sorgulayacak ve hiçbir şeyin aileden daha önemli olmadığını keşfedeceklerdir.


Replikalar

Yönetmen: Jeffrey Nachmanoff 
Oyuncular: Thomas Middleditch, Keanu Reeves, Alice Eve

Vizyon Tarihi: 11.01.2019    Süre: 107 Dakika    Tür: Bilim Kurgu

The Matrix’in unutulmaz sahnelerine imza atan Keanu Reeves, yeni bir bilim kurgu filmi ile karşımıza çıkıyor. Reeves filmde, bir nörobilimci olan Will Foster’a hayat verecek. Ailesini travmatik bir şekilde kaybeden Will Foster, insan bilincini bilgisayarlara aktarabilme ve insan klonlama deneyleri yaparak ailesini geri getirmeye çalışmaktadır. Passenger ve Transformers filmlerinin yapımcılarına ait Replicas’ın çekimleri Porto Rico’da gerçekleşti.


Dalavere

Yönetmen: Hasan Göktaş 
Oyuncular: Erdağ Yenel, Ali Çatalbaş, Hüseyin Elmalıpınar, Mehmet Ali Kaptanlar, Abidin Yerebakan

Vizyon Tarihi:  11.01.2019    Tür: Komedi

Zeytinburnu’nda, eniştesi Münir’le ortak bir rent a car işleten Baybars’ın rutin kurnazlıklarla geçen yaşamı, eniştesinin arabasının çalınmasıyla değişir. Çalınan arabalarını bulmak ve hırsızlara dersini vermek için İstanbul’dan Bodrum’a gelen Baybars ve Münir’in, bir mafya değiş tokuşunun arasında kaldığından haberi yoktur. Olay anlaşıldığında ise otelde meydana gelen türlü yanlışlıklar, işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getirir.


Lanetli Sular

Yönetmen: Georges Padey 
Oyuncular: Raul Walder, Dennis Mencia, Itziar Martinez

Vizyon Tarihi: 11.01.2019    Süre: 105 Dakika    Tür: Korku

Sara güzel bir hafta sonu geçirmek için arkadaşını ziyarette gider. Arkadaşının yüzme havuzunda bir yaratık tarafından saldırıya uğrar. Kısa süre sonra suyla temas eden herkesin
tehlikede olduğunu keşfeder ve derinlerde gizlenen mistik yaratıkla yüzleşmek zorunda kalır.


Ralph ve İnternet

Yönetmen: Rich Moore, Phil Johnston 

Vizyon Tarihi: 11.01.2019    Süre: 112 Dakika    Tür: Animasyon

Oyunbozan Ralph 2 filmi, Litwak video oyun salonunu geride bırakıp internetin keşfedilmemiş, engin ve heyecanlı dünyasına dalıyor. Video oyunlarının kötü adamı Ralph ve uyumsuz arkadaşı Vanellope von Schweetz, Vanellope'un video oyunu Sugar Rush'ı kurtaracak bir yedek parça bulmak için internet ağına yolculuk ederek her şeyi tehlikeye atar. Boylarından büyük işe kalkışan Ralph ve Vanellope onlara yol göstermeleri için internet vatandaşlarına bel bağlar. Aralarında, trend yaratan websitesi "BuzzzTube"un yöneticisi ve merkezi olan Yesss isimli bir internet girişimcisi de vardır.


Robin Hood

Yönetmen: Otto Bathurst 
Oyuncular: Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn

Vizyon Tarihi: 11.01.2019    Süre: 116 Dakika    Tür: Aksiyon

Filmde, Robin Hood'un Haçlı Seferleri'nden dönüşünün sonrası ele alınıyor. Robin Hood, dönüşüyle birlikte yolsuzluk ve kötülük dolu bir Sherwood Ormanı ile karşı karşıya kalır. Bir yandan yerel halkın ekonomik sıkıntılarına yardım ederken, bir yandan da Nottingham Şerifi'nin yolsuzluklarıyla savaşır. “Kingsman” serisi ile tanınan genç yıldız Taron Egerton’ın başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda “Black Mirror” ve “Peaky Blinders” gibi önemli dizilerde yönetmenlik yapmış olan Otto Bathurst oturuyor.


Glass

Yönetmen: M. Night Shyamalan 
Oyuncular: Samuel L. Jackson, James McAvoy, Bruce Willis

Vizyon Tarihi: 18.01.2019    Tür: Gerilim

Split ve Unbreakable’ın devamı niteliğindeki Glass, aynı evrende geçen üçüncü film olacak.Brus Willis,James McAvoy’un başrollerini paylaştığı filmde Samuel L.Jackson’da  tekrar Elijah Price olarak karşımıza çıkacak. Willis’in canlandırdığı David Dunn, Kevin Wendell Crumb’ın izini sürmektedir. Bu esnada iki adam için de önemli sırları taşıyan Price ortaya çıkacak ve yepyeni bir hikâyeyi gün yüzüne taşıyacaktır.


Borç Harç

Yönetmen: Efe Hızır 
Oyuncular: Esma Soysal, Gökçe Özyol, Hasan Karakuş, Burak Topaloğlu, Oğuzhan Uğur

Vizyon Tarihi: 18.01.2019    Tür: Komedi


Evlilik planları yaptığı sevgilisiyle son anda ayrılan ve bir televizyon kanalında troll haberler yaparak çalışan Murat, kendini büyük bir borç batağı içerisinde bulur. Bu bataktan kurtulmaya çalışan Murat, patronundan gelen bir teklifle kendini TV’nin başında bulur. Ancak Murat kısa sürede başına konan talih kuşunun niyetinin pek de iyi olmadığını anlayacaktır.


Çiçero

Yönetmen: Serdar Akar 
Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik, Ertan Saban, Murat Garipağaoğlu, Tamer Levent

Vizyon Tarihi: 18.01.2019    Süre: 122 Dakika    Tür: Tarih
İlyas Bazna, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği’nde uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine “Çiçero” kod adı verilir. İlyas Bazna savaşın seyrini değiştirmesine rağmen T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle uyutulmalarına engel olamaz. İlyas Bazna’nın savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını beyaz perdeye yansıtacak olan filmin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor.

banner402
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İntiharın Genel Provası Gebze'de! İntiharın Genel Provası Gebze'de!
Şehir Tiyatrolarına Ödül! Şehir Tiyatrolarına Ödül!
SASAM'dan Kazakistan paneli SASAM'dan Kazakistan paneli
Gebzeliler Mest Oldu! Gebzeliler Mest Oldu!
Kılıçarslan Okurlarıyla Buluştu Kılıçarslan Okurlarıyla Buluştu
BİLKAR Dışarıdaki Patiler İçin Sahnede BİLKAR Dışarıdaki Patiler İçin Sahnede
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

İntiharın Genel Provası Gebze'de!
Gebze BİLKAR bu yılın ilk tiyatro etkinliğinde Gebzeli tiyatroseverleri yine iddialı bir oyunla buluşturacak....

Haberi Oku