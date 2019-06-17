9. Otçu Göçü Pikniği gerçekleştirildi!

Giresun Espiye Soğukpınarlılar Derneği ve Yeşilköy Kurugeriş Köyü Derneği’nin birlikte düzenlediği 9. Otçu Göçü Pikniği 16 Haziran Pazar günü 08.00-18.00 saatleri arasında Cuma Köyü Muhtarın Yeri’nde gerçekleştirildi.Düzenlenen pikniğe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Belediyesi Meclis Üyeleri Abdullah Kahraman, Mahmut Yandık ve Erhan Bölük, MHP Gebze İlçe Yönetimi, Soğukpınar Belediye Başkanı Mustafa İyice, Soğukpınar Kurucu Belediye Başkanı Ozan Özdemir, Kocaeli Giresun Federasyon Başkanı Mehmet Elmas, Ankara Sayıştay Hakimi Ahmet Ortak, Giresun Espiye Soğukpınarlılar Derneği ve Yeşilköy Kurugeriş Köyü Derneği yönetimleri, Şebinkarahisar Derneği Başkanı İlhan Avutman, Espiye Derneği Başkanı Mehmet Kırca, Çalkaya Derneği Başkanı Zekeriya Arslan, GİRİB Derneği Başkanı Kemal Tokmak, Espiye Zeytinburnu Yönetimi, Giresun Derneği Birliği Dernek Başkanı Hatem Soysal, Yağlıdere Umutbükü Derneği Başkanı, Dereliler Dernek Başkanı, Mahalle Muhtarları ve birçok vatandaş katılım gösterdi. Katılımın yoğun olduğu piknikte birlik ve beraberlik içerisinde keyifli bir gün geçirildi.‘’BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE OLALIM’’Pikniği organize eden Giresun Espiye Soğukpınarlılar Derneği Başkanı Mustafa Şagar, piknik başlamadan önce bir selamlama konuşması yaparak, ‘’Bahar şenliğimize hoş geldiniz. Her yönü ile güçlü bir yönetimle çalışmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Daima birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Yaklaşık üç aydır bu pikniğe yönetimimizle gece gündüz demeden çalıştık. İnşallah hep birlikte güzel vakti geçireceğiz’’ şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERE BURS VE ÇANAKKALE GEZİSİ DUYURUSU

Şagar son olarak, dernek olarak öğrencilere burs imkanı sağlayacaklarını açıklayarak, maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin derneğe başvurmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca 27 Temmuz günü Çanakkale’ye gezi düzenleyeceklerini de duyurdu. Şagar, derneğe katkı sağlayan kurucu üyelere de desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

SPONSORLARA PLAKET





Şagar’ın ardından Yeşilköy Kurugeriş Köyü Derneği Başkanı Selahattin Şükür de selamlama konuşması yaparak, düzenledikleri bahar pikniğinde birlik ve beraberlik içerisinde keyifli bir gün geçirmeyi diledi. Konuşmaların ardından sponsorlara desteklerinden dolayı teşekkür edilerek, plaket takdim edildi.