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Abdülhamit Han Döneminden Kalma Örtü KO-MEK’te Yeniden Hayat Buldu

2. Abdülhamit Han döneminden kalma örtü KO-MEK ile gün yüzüne çıktı

Abdülhamit Han Döneminden Kalma Örtü KO-MEK'te Yeniden Hayat Buldu

09 Aralık 2019 Pazartesi 18:11

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, 2. Abdülhamit Han döneminden kalma örtüye yeniden hayat verdi. KO-MEK Mefruşat ve Giyim Branşı kursiyeri Aylin Çorabay’ın, 1890’lı yılların sonunda dünyaya gelen büyük anneannesine ait örtü, yapılan restorasyonla gelecek nesillere aktarılmış oldu.

 

KURSİYERİN İSTEĞİNE KO-MEK’TEN DESTEK

KO-MEK Mefruşat ve Giyim Branşı kursiyeri Aylin Çorabay, usta öğreticilerine evlerinde 19. yüzyıldan kalma bir örtüleri olduğunu ve bu örtünün aile için büyük önem taşıdığından bahsetti. Örtünün annesi Mualla Hanımın anneannesine ait olduğunu söyleyen Çorabay, aile yadigarina gereken özeni vermek istediğini anlattı. KO-MEK usta öğreticileri ise kursiyerlerinin bu anlamlı isteğine destek vereceklerini söyledi.

 

KO-MEK GARANTİSİ

Kursiyer Aylin hanım, Sultan Abdülhamit Han tahta çıktığında atalarının evini süsleyen örtüyü restore ettirmek istediğini annesi Mualla Hanıma iletti. Bugüne kadar bakımlarının yapılması için örtüyü kimseye emanet edemeyen Mualla Hanım ise, KO-MEK garantisi nedeniyle kızının isteğine olumlu cevap verdi. Sandıktan çıkartılan asırlık örtü Aylin Hanım tarafından KO-MEK Kurs Merkezine getirildi.

 

TARİHİ ÖRTÜYE TİTİZ ÇALIŞMA

KO-MEK usta öğreticileri kurs merkezine getirilen ve üzerinde yine asırlık nakışların olduğu örtüyü inceleyerek, yıpranmaları tespit etti. Hemen çalışmalara başlayan usta öğreticiler,  titizlikle ve son derece başarılı bir restorasyonla 110 yıldan fazla geçmişe sahip olan örtüye yeniden hayat verdi.

 

ANNE ÇEYİZİ

Yapılan restorasyon çalışması ise KO-MEK kursiyeri Aylin Hanımın, 90 yaşındaki annesi Mualla Hanımı son derece mutlu etti. Örtünün 1890’lı yıllarda doğan anneannesine ait olduğunu tekrarlayan Mualla Hanım, “Bu örtüyü anneannem, annemin çeyizine veriyor. Annem 1908 yılında doğmuş. Cumhuriyetin ilanıyla evlenmiş. Örtü evimizin en güzel eşyasıydı. Çok kıymetli olduğunu her zaman bilirdik. Ben de evlenip İstanbul’dan buraya gelin geldiğimde bu örtüyü çeyizimde getirdim. Yıllarca kullandım. Ancak yıllar içinde çok yıprandı” dedi.

 

KO-MEK DENİNCE EMANET ETTİM

Örtüye restorasyon yapılması gerektiğinin her zaman bilincinde olduğunu anlatan Mualla Hanım, “Ancak kıyıp bugüne kadar kimselere emanet edemedim. Başarısız bir sonuç almaktan ve örtünün değerinin kaybolmasından çekindim. Ama kızım örtüyü KO-MEK’e götüreceğini söylediğinde kabul ettim. KO-MEK’in eğitim kalitesini ve başarılarını biliyorum. Bu nedenle aile yadigârımı gönül rahatlığı ile KO-MEK’e teslim ettim” şeklinde konuştu.

 

4 KUŞAK GÖRDÜ, KO-MEK SAYESİNDE TORUNLARIM DA GÖRECEK

Örtünün tam dört kuşattır ailesinde yaşadığını söyleyen Mualla Hanım, “Ailem ve benim için anlamı büyük olan bu tarihi örtüye gereken özeni veren ve benden sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlayan KO-MEK’e teşekkür ederim” dedi.

 





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