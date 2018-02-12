Abdülhamit Han Gebze’de anılacak





Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Sultan Abdülhamit Han vefatının 100. yılında Gebze Kültür Merkezinde düzenlenecek anma programı ile anılacak. Gebze Belediyesi ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek anma programında İstanbul İl Kültür ve Turizm müdürü Dr. Coşkun Yılmaz Abdülhamit Hanı, bilinmeyen yönlerini Gebzelilerle paylaşacak. Program 13 Şubat Salı günü saat 14:00’de başlayacak. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşecek olan ve katlımın tamamen ücretsiz olacağı anma programına tüm Gebzeliler davetli.