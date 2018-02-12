banner328
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Abdülhamit Han Gebze’de anılacak

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Sultan Abdülhamit Han vefatının 100. yılında Gebze Kültür Merkezinde düzenlenecek anma programı ile anılacak.

Abdülhamit Han Gebze'de anılacak

12 Şubat 2018 Pazartesi 14:44

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Sultan Abdülhamit Han vefatının 100. yılında Gebze Kültür Merkezinde düzenlenecek anma programı ile anılacak. Gebze Belediyesi ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek anma programında İstanbul İl Kültür ve Turizm müdürü Dr. Coşkun Yılmaz Abdülhamit Hanı, bilinmeyen yönlerini Gebzelilerle paylaşacak. Program 13 Şubat Salı günü saat 14:00’de başlayacak. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşecek olan ve katlımın tamamen ücretsiz olacağı anma programına tüm Gebzeliler davetli.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Mete Yarar, yeni dünya düzenini anlattı Mete Yarar, yeni dünya düzenini anlattı
GKM’de Kudüs konuşulacak GKM’de Kudüs konuşulacak
Afrin'deki Mehmetçik için ilahi bestelediler Afrin'deki Mehmetçik için ilahi bestelediler
Sultan II. Abdülhamid Han anılıyor Sultan II. Abdülhamid Han anılıyor
Cihan Aksoy’dan sağlık semineri Cihan Aksoy’dan sağlık semineri
Karne Şenliği’ne eğlenceli final Karne Şenliği’ne eğlenceli final
Yukarı Çık

banner339

Mete Yarar, yeni dünya düzenini anlattı
‪Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar’ın konuşmacı olarak katıldığı “Gündeme Dair” programında...

Haberi Oku