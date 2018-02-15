Abdülhamit Han Gebze’de anıldı

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında vefatının 100. yılında Abdülhamit Han’ı anma programı gerçekleşti. Programın ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Geçmişini bilmeyenin geleceği aydınlık olmaz” dedi. Anma programına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak, Gebze Müftüsü Orhan Örnek, Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer ve öğrenciler katıldı. Anma programı Kur’an Tilaveti ve İlçe Müftüsü Orhan Örnek’in duasıyla başladı.

TARİHE DAMGASINI VURDU

Programın açılışında konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Bugün burada tarihe damgasını vurmuş, geçmişte birçok projeye imza atmış ve gelecekte atılmasına vesile olmuş Sultan Abdülhamit Han’ın vefatının 100. yıldönümünde saygıyla anıyoruz. Abdülhamit Han hayatımda örnek aldığım şahsiyetlerden biri olmuştur. Abdülhamit Han sadece kendi dönemine değil, geleceğe ışık tutan bir padişahtı. Bu anlamda yaptığı eserler ve projeler bugün bile hala günümüzde karşımıza çıkıyor. Ecdadımızı iyi tanımlayız, iyi anlamalıyız. Geçmişini bilmeyen geleceği aydınlık olmaz. Tarih her zaman tekrar eder ve bunlardan ders çıkarmalıyız” dedi.

O SİYASİ BİR DEHAYDI

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler konuşmasın da, “Abdülhamit Han Osmanlı Devleti’ni, birçok ülkenin üzerinde oyunlar oynadığı bir dönemde uzun yıllar boyunca çok fazla problem çıkmadan yönetmiş siyasi bir dehadır. Bunun yanı sıra Osman Devleti’nde en fazla alt yapı ve üst yapı yapan padişahların başında gelmektedir. Zamanında Abdülhamit Han’a yapılanlar, Adnan Menderes’e yapılanlar ve bu gün Cumhurbaşkanı’mıza yapılanları gördüğümüz zaman tarih boyu kimlerin bu ülke üzerinde emelleri olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

O’NU ANLAMAK DÜNÜ VE BUGÜNÜ ANLAMAKTIR

Sultan Abdülhamit Han üzerine birçok araştırması bulunan İstanbul İl kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, “Necip Fazıl’ın bir sözü vardır “Sultan Abdülhamit Han’ı anlamak sadece bir devri anlamak değildir. Sultan Abdülhamit’i anlamak sadece onun devrini anlamak değil, hem dünü hem bu günü hem de yarını anlamak demektir.” Eğer Abdülhamit’i iyi anlarsanız bugün yaşadıklarımız çok daha iyi anlarsınız. Bugün Afrin’e yaptığımız operasyonu daha iyi anlarsınız. Cumhurbaşkanımıza yapılanları daha iyi anlarsınız. Bugünü iyi anlarsanız Abdülhamit’i de iyi anlarsınız. Emin olun çok fazla bilgiye ihtiyacınız yok, sadece bakış açısına ihtiyacınız var” dedi.

KÖŞKER’DEN ÖĞRENCİLERE SÜPRİZ

Programın sonunda Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Dr. Coşkun Yılmaz’a hediye takdim etti. Başkan Köşker salonu dolduran öğrencilere Abdülhamit Han’ın sayısız eserlerini görmeleri için bir tur sözü verdi ve “İnşallah bu turda rehberliğimizi Coşkun hocamız gerçekleştirir” dedi. Bunun üzerine Dr. Coşkun Yılmaz da gerçekleştirilecek turda öğrencilere rehberlik yapma sözü verdi. Program protokol üyelerinin çektirdiği hatıra fotoğrafı ile son buldu.