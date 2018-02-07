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KÜLTÜR VE SANAT:
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Afrin'deki Mehmetçik için ilahi bestelediler

Kocaeli'de kurulu ilahi grubu Anka, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için ilahi besteledi.

Afrin'deki Mehmetçik için ilahi bestelediler

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:24

 Kocaeli'de 10 yıldır seslendirdikleri ilahilerle beğeni toplayan Anka, Afrin'de terörist gruplara karşı mücadele veren Mehmetçik'e, onlar için özel olarak bestelediği ilahi ile destek verdi.

Grup sözcüsü Ahmet Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzurunu bozmak için bazı ülkelerin terörü desteklediğini, Afrin harekatı ile oynanan oyunun bozulduğunu söyledi.

Düzenlenen harekatla terör örgütlerinin ortadan kaldırıldığına işaret eden Kurt, Türk milletinin hiçbir zaman baskı ve zulme boyun eğmediğini kaydetti.

Kurt, Türkiye'de yaşayan 80 milyon insanın Mehmetçik olduğuna da işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hepimiz vatan uğruna ölmeye hazırız. Vatan topraklarına uzanacak namahrem elini kökünden koparacağımızı herkes bilmelidir. Bu anlamda Rabbim, Afrin'de mücadele veren kahraman ordumuzun yardımcısı olsun. Bu bölgede Türkiye'yi esaret almak isteyenler aslında dünyadaki Müslümanlar'ın yeniden filizlenen birlik ve beraberliğini bu terör örgütlerinin eliyle baltalamak istiyorlar ama artık çok geç, bu millet uyandı, bu ümmet oyunun farkına vardı." 

- "Mehmetçiğimize destek olmak istedik"

Türk halkının Mehmetçik etrafında kenetlendiğini, grup olarak kendilerinin de her daim devletin ve milletin yanında olduklarını anlatan Kurt, şöyle devam etti: 

"Kimileri askerimiz için kurban kesiyor, kimileri de elleriyle yaptıkları yiyecekleri onlara götürüyor. Halkımız yaptıklarıyla ordumuzun arkasında olduklarını gösteriyor. Biz de ne yapabiliriz dedik, elimizden gelen eser yapmak. Böyle bir eseri besteleyip Mehmetçikimize hem destek hem de moral vermek amacıyla halkımızın, askerlerimizin beğenisine sunduk. Bu yönde bir mücadelemiz, çalışmamız, katkımız olsun istedik." 

Kurt, yazdıkları ilahide tüm güvenlik güçlerine dua ettiklerini belirterek, "Onlar sevdiklerini, annelerini, babalarını, çocuklarını bırakıp sipere gidiyor. Bu kolay bir şey değil. Onlar, şehadete susamış insanlar. Allah ordumuza bu bölgede barışı sağlamayı nasip etsin." dedi. 

Anka grubunu oluşturan Ahmet Kurt, Muhammed Dikçal ve Mehmet Ali Er'in seslendirdikleri ilahide, "Afrin'de hainler, kalleş mi kalleş / Yenilmez ordular gönder Ya Rabbi / Gökler kızıl, dağlar, taşlar leş mi leş / Hedefi onikiden vurdur Ya Rabbi" ifadeleri yer alıyor. 



AA
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