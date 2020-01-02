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AGD'den Mekke'nin Fethi Programı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gölcük Şubesi, Mekke'nin Fethi Programı düzenledi.

AGD'den Mekke'nin Fethi Programı

02 Ocak 2020 Perşembe 09:21

Mekke'nin fethinin yıl dönümü dolayısıyla kongre merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, dünyada emperyalist saldırıların bütün İslam ülkelerine yönelik olduğunu belirterek, dün olduğu gibi bugün de her türlü saldırıyı Allah'ın izniyle bertaraf edecek güçte olduklarını kaydetti.

Mekke'nin fethini şükranla yad eden Sezer, katılımcılara teşekkür etti.AGD Gölcük İlçe Başkanı Ferhat Bozkurt da Mekke'nin fethinin önemine dikkati çekti.  Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, günün anlam ve önemine ilişkin şiir dinletileri yapıldı. 

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