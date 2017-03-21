Ahmet Şimşirgil İstiklal’i anlattı

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “Çanakkale’den İstiklal’e” konulu konferansı ile Gebzeliler ile bir araya geldi. Konferansın açılışında selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Allah bize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” dedi. İlim Yayama Cemiyeti Gebze Şubesi ve Gebze Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen konferansa Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İlim Yayam Cemiyeti Gebze Şube Başkanı Sedat Çelik, AK Parti Gebze İlçe Başkan Vekili Mustafa Yıldıztekin, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, belediye meclis üyeleri, TÜGVA Gebze Şube Başkanı Halil İbrahim Dede ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

ALLAH BİR DAHA BÖYLE ACILAR YAŞATMASIN

Konferansın açılışında İlim Yayma Cemiyeti Gebze Şube Başkanı Sedat Çelik kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Çelik salondaki konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başkan Köşker, “Çanakkale Zaferinin 102 yıl dönümünü kutlarken, Allah bir daha böyle acılar göstermesin, bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Çanakkale’de bir tarih yazıldı ve ecdadımız bize bu günleri miras bıraktı. Orada yapılan fedakarlıkları anlatmak ne mümkün. Malını, mülkünü, eşini dostunu, ailesini bırakıp cepheye gidenler daha sonra canlarını da feda ettiler. Tüm şehitlerimizi minnetle ve şükranla bir kez daha anıyoruz. Bizde onların torunları olarak mücadeleye devam ediyoruz. Bunu en iyi 15 Temmuz gecesi gördük. Topraklarını korumak, bayrağına sahip çıkmak için bu aziz millet tekrar bir bütün oldu ve demokrasisine, özgürlüğüne sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

DARBECİ ZİHNİYET

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “1. Dünya Savaşına girmemizin hep mecbur olduğu bize anlatıldı inandırıldı. 2. Dünya Savaşına girmedik ne oldu sanki. Birinci Dünya Savaşında bizim savaşa girmemiz için bir neden mi vardı işgal mi ediliyorduk, bize tokat atan birilerimi vardı. Ne için mahkumduk sorusunun bir cevabı yok. Abdülhamid Han o tahtta dursaydı bizi yanlarında savaşa alırlar mıydı işte bunu düşünmek lazım. O zamanki darbeci zihniyet bu güne kadar gelmiş, değişen bir şey yok işte bunu görüyoruz. Zihniyet aynı zihniyet dün Osmanlı Padişahına saygı duymayıp Alman komutanlar karşısında el pençe duran zihniyet bugün de Cumhurbaşkanımıza saygı duymayıp Alman Başbakanın karşısında el pençe duruyor” ifadelerini kullandı.