Ahşap KO-MEK ile yeniden canlandı

13 yıl önce sadece 8 kurs merkezi ile yola çıkan KO-MEK, kısa sürede kurs merkezi sayısını 12 ilçede 44’e yükselterek 326 farklı branşta eğitimlerini sürdürüyor. Artık Halk Üniversitesi olarak nitelendirilen KO-MEK, bu güne kadar toplam kursiyer sayısını 470.781’e çıkararak her gecen gün büyümeye devam ediyor. Unutulmaya yüz tutmuş eserleri alanında usta öğreticiler eşliğinde nesilden nesile öğreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Kursları (KO-MEK) el sanatları branşlarında tarihi mesleklere yeniden hayat veriyor. KO-MEK, geçmişten günümüze önemli ustalar tarafından aktarılan tarihi ve kültürel miraslarımızı el emeği göz nuru ile işleyen, Ahşap Oyma, Ahşap Yakma, Model Gemi Yapımı ve Filografi, önemli meslekleri yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

AHŞAP KO-MEK İLE YENİDEN HAYAT BULDU

Tarihi ve kültürel miras olarak geçmişten günümüze aktardığımız mesleklerden olan Ahşap Oymacılığı günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile ne yazık ki eskisi kadar rağbet görmemeye başladı. Teknolojik araçlara karşısında yenik düşen el ile ahşap oymacılığı sanatı KO-MEK sayesinde Kocaeli’nde kursiyerlere aktarılıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünden onaylı Ahşap Oyma ve Yakma Sanatçısı Mustafa Çetinkaya’nın verdiği eğitimlerle bu alanda birinden güzel eserler oraya koyan KO-MEK kursiyerleri, her geçen gün yeni bir şeyler öğrenmek için çalışmaya devam ediyorlar. İnce işçilik ve el becerisi gerektiren Ahşap Oymacılığı mesleğini devam ettirmek isteyen ya da bu mesleğe ilgi duyan vatandaşlar KO-MEK Gölcük Kaynak ve Sanat Atölyesinde buluşuyor. Ahşap oymacılığı sanatına ömrünü vermiş ve bu alanda T.C Kültür Bakanlığı tarafından Marmara Bölgesi Sanatçısı ünvanını alarak hak ediği değere kavuşan Ahşap Oyma Usta Öğreticisi Mustafa Çetinkaya tarafından verilen dersler kursiyerlerin yoğun katılımı ile oldukça samimi bir ortamda devam ediyor.

ESERLER, SABIR, EMEK VE GÖZNURU İLE OLUŞUYOR

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünden onaylı Marmara Bölgesi El Sanatları Ustası Mustafa Çetinkaya, konuşmasında; 20 yıllık ustalık geçmişi olduğunu ifade ederek 3 yıldır KO-MEK te eğitim vermeye davam ediyorum. KO-MEK’te ahşap kesme, ahşap oyma ve ahşap yakma gibi ahşaba dair her şey yapıyoruz buraya gelen ahşabın kokusunu alan bir daha bu işi bırakmıyor. Çetinkaya konuşmasının devamında; bu iş sabır ve zaman gerektiren bir meslek nedense gençler pek fazla rağbet göstermiyor kursiyerlerimizin çoğunluğunu emekliler oluşturuyor. Bayanların da ahşap kurslarına yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Çetinkaya; Bir ürün 1 ile 6 ay arasında ortaya çıkıyor, kursiyerler burada yaptıkları ürünleri ya satıyorlar ya da hediye olarak başkalarına veriyorlar diye ifade etti. Geleneksel Türk sanatçılığı alanında Kocaeli’nde T.C Kültür Bakanlığına bağlı olan tek sanatçı olduğunu ifade eden Çetinkaya; son olarak KO-MEK te bir aile ortamının olduğunu bu işe ilgi duyan tüm vatandaşları KO-MEK e beklediğini ifade etti.

BU KURS BİZİ RAHABİLİTE EDİYOR

20 yıldır ahşap çalıştığını ifade eden kursiyerlerden Gönül Akarsu, el sanatları makineleşme sayesinde ne yazık ki azaldı. Keşke bizde yaptığımız işlerin karşılığını görsek. Bizler Mustafa hoca ile birlikte çok güzel yetiştik ama ürünleri göstermekte ve pazarlamada sıkıntı çekiyoruz. Ahşap oymacılığın zor ve sabır gerektiren bir sanat, ahşabın kokusu tozu artık bizim bir parçamız oldu. Biz ahşapla artık bütünleştik diye ifade etti. Bir diğer Ahşap Oymacılığı kursiyeri Mustafa Öztürk ise emekli olduktan sonra ilgi ve alakam olduğu ahşaba başladım bu işe merak duyan tüm arkadaşlarıma özellikle gençlere tavsiye ediyorum bu işle uğraşmak insanı hayata karşı daha da motive ediyor dedi. Bir diğer bayan kursiyer Asiye Atabaş ise konuşmasında; Bu işe sadece ahşap oyuncak yapmak için başladım. Ama her gün yeni öğrendiğim şeylere hayran kaldım. Burası inanılmaz güzel ve farklı bir ortam. Bu iş bize rehabilite oluyor diye ifade etti. 5 ay önce eşini kaybeden Eda Taşkent, ise konuşmasında psikolog yerine bu kursa geldim. Şuanda 3 katlı evim neredeyse sergi alanı gibi oldu. İyi ki KO-MEK e gelmişim iyi ki buradayım diye ifade etti.