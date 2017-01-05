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''Ailede Değerler Eğitimi'' Verilecek!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olan Bilgievleri, Ailede Değerler Eğitimi kapsamında organize ettiği söyleşilerini sürdürüyor.

''Ailede Değerler Eğitimi'' Verilecek!

05 Ocak 2017 Perşembe 13:27

Bilgievleri, 5, 11 ve 12 Ocak tarihlerinde Gölcük, İzmit ve Gebze’de yazar Hatice Kübra Tongar’ın katılacağı “Peygamberlerin Çocuk Eğitimi Metotları” konulu bir dizi söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşi, Bilgievi velileri için özel olarak düzenlenecek.

SÖYLEŞİ GÜN, YER VE SAATLERİ

Yazar Hatice Kübra Tongar’ın ilk söyleşisi bugün Gölcük Kazıklı Kervansaray’da saat 16.00’da gerçekleştirilecek. İkinci söyleşiyi 11 Ocak Çarşamba günü SDKM Büyük Sahne’de 16.00’da yapacak olan yazar, son söyleşisini ise 12 Ocak Perşembe günü Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek. Bu söyleşi ise saat 15.00’te başlayacak.

Ayşe KAHRAMAN


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