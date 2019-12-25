Ailenin, eğitimdeki önemi konuşuldu

Düzenlenen seminerde, Gebze Beylikbağı Spor Klübü Başkanı Fatih Ümit Yalsız, amaçlarının bu tür seminerleri sürekli hale getirmek olduğunu belirterek, ‘’Bölgemizdeki uyuşturucu madde kullanımını azaltmak amacıyla spor branşlarımızı arttırma gayreti içerisindeyiz. Tesislerimize yeni bir bina yapılıyor tamamlandığında bu tür programları haftada bir yapmayı planlıyoruz. Çocuklarını sportif faaliyetlerin içinde tutan siz değerli velilerimize teşekkür ediyorum.’’ Dedi.

ÇOCUKLARINIZI DİNLEYİN

Seminere konuşmacı olarak katılan, önceki dönem Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ceylan eğitim ve öğretim kavramlarının önemine değinerek, arasındaki farklılıkları açıklayarak, ‘ Öncelikle, çocuklarınızla iletişim kurarken onları dinleyin, mutlaka onlarla konuşun. Çocuk doğduğu zaman dünyanın en güzel çiçeğinden bir tanesi oluyor fakat belli bir yaşa geldiğinde o çiçeğin farklı çiçeklere dönüştüğünü görüyoruz. Kimisi dikenli oluyor kimisi güzel kokuyor.. Çocuklarımızın ileride daha verimli daha iyi olabilmesi için en önemli etken aile eğitimi. Burada 3 temel unsurumuz var. Birincisi aile, ikincisi okul, üçüncüsü ise çevre. Ama bizim aile eğitimi üzerinde daha fazla durmamız gerekiyor. Çünkü çocuğunuzu okula gönderene kadar eğiten sizsiniz. Dünya ile tanışmadan önce sizinle tanışıyor. Buna yön vermek için öncelikle çocuklarınıza vakit ayırmalısınız, aksi takdirde çocuklarınız model olarak başkalarını seçmeye başlayacaktır. Bir süre sonra benim çocuğum böyle değildi diyorsunuz. Siz ilgilenmediğiniz için başkalarının izlerini çocuğunuzda görebilirsiniz. Mutlaka çocuklarınızı dinleyerek, onlarla sohbet edin.’’ Açıklamalarında bulundu.