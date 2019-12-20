Aksoy Çifti “Yedi Kocalı Hürmüz” Oyununu İzlediler

Sabancı Kültür Merkezinde sergilenen oyunda, Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy’a, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Emekli Vali Yardımcısı Mustafa Pekdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve eşi eşlik etti.

Kadir Yüksel’in yönettiği Tiyatro Oyun İstasyonu oyuncuları tarafından sergilenen “Yedi Kocalı Hürmüz” tiyatro oyununu, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Yönetmen Kadir Yüksel, tiyatro oyununun ardından Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a teşriflerinden dolayı teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.

Vali Hüseyin Aksoy ise yaptığı konuşmalarında; “Bu akşam gerçekten güzel bir gece geçirdik. Yönetmeninden oyunda rol alan bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyorum. Böylesine önemli ve güzel bir eseri bizlerle buluşturdular. Bu anlamda emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Kültür ve sanat anlamında Kocaeli önemli bir şehir. Bu şehri daha önemli hale getiren bu tür çalışmalardır. Bu anlamda da arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum” diyen Sayın Valimiz konuşmalarının ardından günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.



















