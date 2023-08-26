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Ali Kınık Zafer Bayramı'nda Kocaeli'ye geliyor

Körfez Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı çeşitli etkinlikler ve Ali Kınık konseri ile taçlandıracak.

Ali Kınık Zafer Bayramı'nda Kocaeli'ye geliyor

26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:22

Körfez Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı düzenleyeceği etkinlik ve konserlerle kutlayacak. 30 Ağustos'ta saat 21.00'de Hereke Kalesi’nde ilk olarak Körfez Belediyesi Mehteran Takımı’nın konseri gerçekleştirilecek. Konserin akabinde ise ünlü şarkıcı Ali Kınık, Körfezlilerin bayramı sevincine ortak olacak. Ali Kınık, sevilen şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşatacak. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’de başlayacak etkinliklere tüm Kocaelilileri davet etti.



İHA
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