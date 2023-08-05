KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Alikahya İmam-ı Rabbani Cami yeni görünümüne kavuştu

Alikahya İmam-ı Rabbani Cami, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle restore edilerek güzel bir görünüme kavuştu. Restore sonrası camiyi ziyaret eden Başkan Büyükakın, namazdan sonra cemaatle oturdu.

Alikahya İmam-ı Rabbani Cami yeni görünümüne kavuştu

05 Ağustos 2023 Cumartesi 10:59

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde bulunan ibadethanelerin bakım ve onarımını sürdürerek, vatandaşların ortak kullanım alanlarına yönelik destek sağlamaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediyenin katkılarıyla restore edilen İzmit Alikahya İmam-ı Rabbani Camii'nde incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

Namaz sonrası Başkan Büyükakın, Alikahya Atatürk Mahalle Muhtarı Özgür Sarıca, cami dernek yöneticileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlık ve dernekten gelen talep üzerine; demir, beton, iç ve dış cephe boya, sıva, mantolama, ferforje kapı, desenli dış duvar, çevre düzenlemesi başta olmak üzere inşaat malzemesi ve işçilik desteği verilerek tamamlanan Alikahya Atatürk Mahallesi’ndeki İmam-ı Rabbani Camii, güzel bir görünüme kavuştu. Camide yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Büyükakın, caminin estetik bir görünüme kavuştuğunu ve ibadethanelerin bakım ve onarımlarına destek verdiklerini vurguladı.

Mahalle muhtarı, cami dernek yöneticileri ve vatandaşlar, malzeme ve işçilik desteği sayesinde tamamlanan çalışmaların, caminin dış görünümünü olumlu şekilde etkilediğini belirterek Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Körfez’de çocuklar gönüllerince eğleniyor Körfez’de çocuklar gönüllerince eğleniyor
Başkan Hürriyet: "Pişmaniye festivaline uluslararası boyut kattık" Başkan Hürriyet: "Pişmaniye festivaline uluslararası...
Kültür ve Medeniyet Tarihimizde Vakıfların Önemi Kültür ve Medeniyet Tarihimizde Vakıfların Önemi
Gölcük'te sünnet şöleni Gölcük'te sünnet şöleni
III. Uluslararası Türk Dünyası İletişim Ve Sanat Sempozyumu Azerbaycan’da III. Uluslararası Türk Dünyası İletişim Ve Sanat...
İslam Medeniyetinin Amerika’daki İzleri İslam Medeniyetinin Amerika’daki İzleri
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Körfez’de çocuklar gönüllerince eğleniyor
Körfez'de düzenlenen çocuk şenliğinde minikler gönüllerince eğlenerek unutulmaz anlar yaşadı.

Haberi Oku