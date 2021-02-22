KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ankara'dan Hızlı Trenle Gebze'ye Dönüyoruz

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 4 yıl önceki paylaşımını sizlere sunuyoruz..

Ankara'dan Hızlı Trenle Gebze'ye Dönüyoruz

22 Şubat 2021 Pazartesi 09:46

 Ankara'da yoğun ve yorucu geçen bir günün ardından hızlı trenle Gebze'ye dönüyoruz .
Devri alem belgesel tv programı sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığımız
Tarihimi öğreniyor
Tabiatı seviyorum
Kampanyası çerçevesinde Kafkas Cephesi belgesel ve kitap çalışmamızla ilgili milli savunma bakanı Sn. Fikri Işık bey ve Kocaeli milletvekili Zeki Aygün ile milli savunma komisyonu Başkan'ı Sn. Yusuf Beyazıt beylere bilgi sunduk.
İstanbul milletvekili Sn. Hasan Turan Bey'le Afyondaki Giresun şehitliği ve gönüllü Giresun alayları üzerine konuştuk.
Kocaeli milletvekilleri Zeki Aygün, Cemil Yaman , Akif Yılmaz ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdik. Mecliste görev yapan gazetecilerle Meclis hatırası çektirdik.TBBM`den canlı yayınımızıda gerçekleştirerek gönül huzuru içinde hızlı trenle Gebze'ye yola çıktık.










Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Belgesel Tadında Horasan'dan Türkistan'a Kültür Yolculuğu Belgesel Tadında Horasan'dan Türkistan'a Kültür...
Kırgızistan Tanrı Dağlarında Devri Alem Kırgızistan Tanrı Dağlarında Devri Alem
Arap Devrimine Öncülük Eden Tunus Arap Devrimine Öncülük Eden Tunus
Kocaeli Dilovası Mimar Sinan Köprüsü Yıkılmasın Kocaeli Dilovası Mimar Sinan Köprüsü Yıkılmasın
Kapadokya Bölgesinde Belgesel Çekimlerimiz Kapadokya Bölgesinde Belgesel Çekimlerimiz
TGRT `de Fas Belgeselimiz Yayınlanıyor TGRT `de Fas Belgeselimiz Yayınlanıyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Belgesel Tadında Horasan'dan Türkistan'a Kültür...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 3 yıl önceki paylaşımını...

Haberi Oku