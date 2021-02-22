Ankara'dan Hızlı Trenle Gebze'ye Dönüyoruz

Ankara'da yoğun ve yorucu geçen bir günün ardından hızlı trenle Gebze'ye dönüyoruz .

Devri alem belgesel tv programı sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığımız

Tarihimi öğreniyor

Tabiatı seviyorum

Kampanyası çerçevesinde Kafkas Cephesi belgesel ve kitap çalışmamızla ilgili milli savunma bakanı Sn. Fikri Işık bey ve Kocaeli milletvekili Zeki Aygün ile milli savunma komisyonu Başkan'ı Sn. Yusuf Beyazıt beylere bilgi sunduk.

İstanbul milletvekili Sn. Hasan Turan Bey'le Afyondaki Giresun şehitliği ve gönüllü Giresun alayları üzerine konuştuk.