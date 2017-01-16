KÜLTÜR VE SANAT:
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ANNELİK HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olan Bilgievleri, kısa bir süre önce Gölcük’te ağırladığı uzman-pedagog Hatice Kübra Tongar’ı, bu kez Gebze’deki Bilgievi velileriyle bir araya getirdi.

ANNELİK HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER!

16 Ocak 2017 Pazartesi 12:43

Özellikle sosyal medyada kurduğu “Bağırmayan anneler” platformuyla büyük ilgi gören Tongar, kendine has tarzı ile annelere çocuk yetiştirme konusunda altın değerinde öneriler verdi. Annelerin asıl sorumluluğunun evlatları olduğuna dikkat çeken Hatice Kübra Tongar, “Buna önem psikoloji diyoruz. Önceliğimiz çocuk, ardından ev işleri olmalı. Allah bize niye evini temiz tutmadın diye soru sormayacak. Ama niye evladına vakit harcamadın diyecek” dedi.

GEBZELİ VELİLERDEN SÖYLEŞİYE BÜYÜK İLGİ

Hatice Kübra Tongar, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Ailede Değerler Eğitimi kapsamında organize ettiği söyleşi dizisinin ikincisini Gebze’de gerçekleştirdi. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye Gebze bölgesinin Bilgievi velileri büyük ilgi gösterdi. Söyleşi öncesinde Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın ödüllü projesi Kılavuz Gençlik Modeli’ni tanıtan bir sinevizyongösterisi gerçekleştirdi.

Selvi GEÇAL

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