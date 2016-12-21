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Annemin Yarası Kaçmaz

Vizyonda olduğu dönem büyük ilgi gören ve hatırı sayılır bir gişe başarısını gösteren Annemin Yarası isimli film cumartesi günü 12.00 ve 14.00 olmak üzere çift seans halinde ücretsiz olarak Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gösterimi gerçekleşecek.

Annemin Yarası Kaçmaz

21 Aralık 2016 Çarşamba 11:19

Meryem Uzerli, Ozan Güven, Belçim Bilgin ve Okan Yalabık gibi oyuncuların yer aldığı yapımın yönetmenliğini ise Ozan Açıktan yapıyor. Filmin konusu şöyle, Salih on sekiz yaşına geldiğinde  kayıp ailesini bulmak üzere kaldığı yetimhaneyi terk eder ve babasını ararken bir çiftlikte işe başlar. Hiç beklemediği bir anda hayalindeki yuvayı bulmuştur. Heyecan ve tansiyon yükseldikçe yeni sırlar da su üstüne çıkar. Salih geçmişinden kurtulup bu yuvada mutlu olabilecek midir? Soluk soluğa izlenecek Annemin Yarası, Salih’in peşinde umudun izini sürüyor. Çekimleri, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Türkiye'de yapılan ' Annemin Yarası' başrollerini Ozan Güven, Meryem Uzerli, Belçim Bilgin, Okan Yalabık ve Bora Akkaş’ın paylaştığı Bosnalı Salih’in anne ve babasını arayış hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğımda Ozan Açıktan oturuyor. Filmin yapımcılığını BKM üstleniyor.

Refik Sıla GÜVENÇ

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Bizim Hikaye isimli yerli film cumartesi ve pazar Gebze Kültür Merkezinde gösterilecek.

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