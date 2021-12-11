“Aradığın Seni Arayandır’’ oyunu çok beğenildi

Kocaeli Şehir Tiyatrolarının Şeb-i Arus Mevlana’yı Anma Haftası için hazırladığı “Aradığın Seni Arayandır” adlı oyunun İzmit SDKM’de prömiyeri yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bu yıl 748. Şeb-i Arus Mevlana’yı Anma Haftası için özel bir oyun hazırladı. Burak Çodur’un yazdığı Birkan Görgün’ü yönettiği “Aradığın Seni Arayandır” adlı oyunun 10 Aralık Cuma günü SDKM’de prömiyeri yapıldı.





İLK GÖSTERİMİ YAPILDI

“Bizim ölümümüz, ebedî bir düğündür’’ diyerek vuslata eren Hz. Mevlana’nın ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus için Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan oyunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hüseyin Pehlevan, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve tiyatro severler izledi. Tek perdelik ve Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Mesnevisi’nden kesitlerin bulunduğu oyun sonunda konuşan Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Sanatsal ve kültürel faaliyetlerimize gün geçtikçe artarak daha da destek veriyoruz. Bu güzel ve anlamlı oyunun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi. Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigali ise “Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’ın desteği ile Şehir Tiyatroları olarak her geçen gün büyüyoruz. Verilen desteklerle kadromuzu genişletiyoruz” şeklinde konuştu.





ÇAKMAK’TAN YÖNETMEN GÖRGÜN’E ANLAMLI HEDİYE

Burak Çodur’un Mesnevi’den uyarlayarak yazdığı Birkan Görgün’ün yönetmenliğini üstlendiği “Aradığın Seni Arayandır” oyunda Mevlana’dan sunulan kesitler seyirciden tam not aldı. Oyun sonunda Başkan Vekili Yaşar Çakmak, oyunun yönetmeni Birkan Görgün’e, içerisinde oyunun afiş görselinin bulunduğu bir çerçeve hediye etti.





TEK PERDELİK OYUN

Oyunda Emre Işık ve Nursel Çeliktürk seyirci karşısına çıktı. Oyunun yönetmen yardımcılığını Emel Pala ve Aytek Mete Elgün üstlenirken, müzik Oktay Köseoğlu, dramaturg Sevil Koç, koreografi Gülden Çelen, sahne tasarım Sinan Yardımedici, kostüm tasarım Selin Ölçen ve ışık tasarım Yakup Çartık görev aldı.



