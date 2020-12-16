Aras Nehri`nde Gazetecilik Ve Belgeselcilik Hatıralarım

Aras Nehrin den Binlerce Yıllık Türk İslam Tarihi Akar

Aras size kendi hikayesini anlatır .

Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Azerbaycan’da okuduğu Aras şiirinin yankısı devam ederken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Aras şiiri tartışmasına katıldı ve önemli açıklamalar yaptı .

Aras barış, huzur, dostluk, kardeşlik simgesi olması dileği ile.

Aras nehri ile ilgili benim 45 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda bir çok anım var. Aras nehri ilk kez 1990 yılı başlarında gördüm. Uçakla Erzurum’a gitmiş Arasın doğduğu Erzurum dağları ve Pasinler ovasını Havadan ve karadan gezmiş Arasa ruh veren çoban dede köprüsünden geçip Hasan kaleden Aras Nehri ve Pasinler Ovasını doya doya seyir etmiştim.

2002 yılında Ağrı dağlarından Iğdır`a inip Arasın garip evladı Nahcivan`a geçmeye çalışmış gidememiştim. Iğdır’ı gezerek Aras Nehrini takip ederek Kağızman ve Tuzluca`dan geçip Iğdır kayısısı yiyerek ilk kez Sarıkamış`a gelmiştik .

Azerbaycan’ da 2004 yılın da Aras Nehri boylarında belgesel çekmiş Kura ve Aras nehrinin birleştiği bölge ve Aras Nehri`nin Hazar denizine döküldüğü Karaağaç bölgesini uçağın penceresinden görüp göz ve gönül ziyafeti sunan muhteşem manzarasının belgeselini çekmiştim

Aras nehri kültür ve medeniyet tarihimiz açısın dan çok önemli Türkiye diyanet vakfı islam ansiklopedisinde Aras nehri ile ilgili yer alan tarihi bilgilerin özetini sizlerle Gebze gazetesinde bugün yazdığım makale ile paylaşacağım..