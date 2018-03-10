Artvinliler Tanıtım günü başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Anadolu Kocaeli’nde” projesi kapsamında 10-13 Mart tarihleri arasında sürecek olan Artvin tanıtım günlerinin açılış programı gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvinliler Birliği Balkanı İmat Erdoğan, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KTO Başkanı Sibel Moralı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ARTVİNİ KOCAELİ DE TANITMAK İSTEDİK

Tanıtım günlerinin açılış konuşmasını yapan Artvinliler Birliği Balkanı İmad Erdoğan “Kocaeli Artvinliler Birliği olarak, Artvin ilimizin doğal güzelliklerini, kültürünü siz değerli Kocaeli halkına ve Artvin özlemi çeken hemşerilerimize burada yaşatmak istedik. Bu güzel organizasyonda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na ve çalışmalarda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Erdoğan’ın ardından konuşan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe “Burada yaşayan hemşerilerimiz, Artvin’in tüm güzelliklerini özlediklerini iyi biliyorum. Burada görecekleriniz bir demo gerçek güzellikleri bizler Artvin’de koruyoruz, buyurun gelin ve görün. Türkiye’nin en temiz havasına sahip kenti olan Artvin’den adamın doğduğu yerden sizlere selam getirdim. Değerli abimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na değerli çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

ARTVİN KÜLTÜRÜNÜ YAŞAYACAĞIZ

Kocatepe’nin ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise “Kocaeli Türkiye’nin en zengin kenti. Zenginlik para ile olmaz Kocaeli’nin zenginliği insan zenginliğidir. Türkiye’nin tüm güzelliklerini, Anadolu’nun tüm çiçeklerinin bulunduğu şehir Kocaeli dir. Kocaeli üretken ve cesur insanların kentidir. Bu tanıtım günlerini Büyükşehir Belediyesi olan çok önemsiyoruz. Ülkemizin tüm kültürlerini yakından tanımamız gerekir. Artvin balını, folklorunu, müziği kısacası tüm kültürünü burada yaşayacağız. Emeği geçen, buralara kadar teşrif eden tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SİZİN DAMADINIZIM

Açılış törenin de konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy “Kocaeli Türkiye’nin farklı bölgelerinden insanların yaşadığı güçlü bir kent. Buradan ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için hep birlikte mücadele ediyor, çalışıyoruz. Artvin sadece Kocaeli’ye değil diğer illerimize de göç veren bir ilimiz. Artvin doğasıyla, insanı ile ülkemizin değerli kentlerinden bir tanesidir. Bu tanıtım günlerinin Artvin’i hiç göremeyen gençlerimiz için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Eşimin Artvin’li olması nedeniyle bende Artvin damadıyım. Bu anlamda Artvin’in benim için yeri de ayrıdır. Bu güzel organizasyonun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.