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KÜLTÜR VE SANAT:
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ARTVİNLİLERDEN BAL FESTİVALİNE DAVET

Körfez Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimi, İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ercan Yamen’i yerinde ziyaret ederek pazar günü yapılacak Bal Festivaline davet etti.

ARTVİNLİLERDEN BAL FESTİVALİNE DAVET

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:39

 Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Körfez Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği ev sahipliğinde bu yıl ilki gerçekleşecek olan ‘1. Artvin Bal ve Kültür Festivali’, 8 Eylül Pazar günü başlıyor. Bu kapsamda dernek başkanı Nihat Tekgümüş ile başkan yardımcısı Remzi Demir, Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen’i yerinde ziyaret ederek festivale davet etti. Samimi buluşmada dernek çalışmaları hakkında bilgi aktaran yöneticiler, gösterilen ilgi ve destek için Ercan Yamen’e şimdiden teşekkür etti.

İŞARET DİLİ KULLANILACAK

8 Eylül Pazar günü saat 09.00’da başlayacak olan festival gece 21.00’e kadar devam edecek. Geniş bir katılım ile hayat bulacak olan programda birçok yöresel sanatçı sahne alacak.  Şair ve yazar sohbeti, halk oyunları gösterileri ile etkinlikte çeşitli sürpriz hediye çekilişleri de gerçekleşecek. Öte yandan festivali tamamen yaşamaları için işitme ve engelli vatandaşlar içinde işaret dili kullanılacak. Dernek başkanı Tekgümüş, ziyarette tüm Kocaeli halkını Körfez İlimtepe Dutluk Mesire alanında gerçekleşecek olan festivale davet etti.

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