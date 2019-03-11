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KÜLTÜR VE SANAT:
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Aşık Veysel Eserleriyle Anılacak

Aşık Veysel, ölümünün 46’ncı yıldönümünde Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sivaslılar Derneği işbirliğiyle SDKM’de düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Aşık Veysel Eserleriyle Anılacak

11 Mart 2019 Pazartesi 09:13

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sivaslılar Derneği işbirliğiyle Aşık Veysel, ölümünün 46. yıldönümünde gerçekleştirilecek etkinlikle anılacak. Etkinlik kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından 13 Mart Çarşamba saat 20.00’da büyük usta Aşık Veysel’in ölümsüz eserleri Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) seslendirilecek. Anma Programı’nda büyük ustaya dair anılar, dostları ve sevenleri tarafından da katılımcılarla paylaşılacak.

UNUTULMAZ ESERLER SESLENDİRİLECEK

Şefliğini Solmaz Kadıoğlu’nun yaptığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, halk ozanımız Aşık Veysel’in dostlar beni hatırlasın, anlatamam derdimi, arasam seni gül ilen, beş günlük dünya, dost yolunda, kara toprak gibi unutulmaz eserlerini seslendirecek. Anma Programı öncesinde SDKM girişine kurulan Aşık Veysel’e ait çeşitli fotoğrafların bulunduğu fotoğraf sergisi de konuklar tarafından ziyaret edilebilecek.

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