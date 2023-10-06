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KÜLTÜR VE SANAT:
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Asırlık çınarlar kitap açtı

Kocaeli Kitap Fuarı'nda tarihi çınar ağaçlarına asılan 5 bin kitap, vatandaşlar tarafından 5 dakikada toplandı. Katılımdan çok memnun olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Geçen yıl yapılan fuarda 900 bini aşan ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu seneki hedefimiz 1 milyon" dedi.

Asırlık çınarlar kitap açtı

06 Ekim 2023 Cuma 11:48

Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, 13. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kocaeli Kitap Fuarı, 7-15 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi'nde 390'ın üzerinde yayınevi, sahaf ve STK’nın yanı sıra 750’den fazla etkinlikle kitap tutkunlarına tekrar "merhaba" diyecek. Kitap fuarı öncesinde bugün Cumhuriyet Bulvarı'ndaki tarihi çınar ağaçları kitaplarla süslendi. Ağaçlara asılan 5 bin kitap, vatandaşlar tarafından çok kısa sürede toplandı. Küçükten büyüğe çok sayıda kitapseverin katıldığı etkinlikte vatandaşlar sevdiği kitapları toplarken renkli görüntüler oluştu.

 

"Geçen yıl yapılan fuarda 900 bini aşan ziyaretçi sayısına ulaştık"

Etkinliğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu seneki etkinlik daha heyecanlı görünüyor. Yürüyüş yolunun başından beri kitapseverlerimiz kitapları dallardan koparmaya çalışıyor. Hiç bu kadar hızlı kitap koparma sezonu görmemiştim. Kitap fuarının 13'üncüsünü düzenliyoruz. İlk başladığı günden beri 10 binli sayılarla başlayan ziyaretçi sayısı olan kitap fuarımız bu sene daha fazla tutuldu. Geçen yıl yapılan fuarda 900 bini aşan ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu seneki hedefimiz 1 milyon. 390 civarında yayınevi fuara katılacak. 450 civarında yazar ve şair fuara katılacak. 750’nin üstünde de etkinlik gerçekleşecek. Her zaman heyecanla izlenen bu etkinlik Kocaeli’ye çok güzel zenginlik verecek. Kitapseverlerin konforu açısından her hazırlığı yaptık. Öğrencilerin gelmesi için de ayrı kolaylıklar düşünüldü. Yarından itibaren kitap fuarı kitapseverlerle buluşacak" dedi.

Kitap toplamaya gelen Hafsa İkbal Yılmaz, "Kitap fuarını uzun zamandır bekliyorum. Kitapları toplamak çok keyifli. Bu yüzden erkenden kalkıp buraya geldim" şeklinde konuştu.

Esat Demiryol ise, "Kitap okumayı seven kişiler olarak etkinliğe katıldık. Her yıl bu etkinliğin olması çok güzel. Sevdiğim kitaplar var. Umarım onları alabilirim" ifadelerini kullandı.





İHA
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