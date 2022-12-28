Atık malzemelerden üretilen dev kuklalarla çocuklara çevre bilinci aşılanıyor

- Kocaeli Şehir Tiyatrolarınca çevre kirliliğinin bir çocuğun gözünden aktarıldığı kukla müzikali "Çöp Atlas"ı, 13 Kasım'daki ilk gösteriminden bu yana yaklaşık 6 bin kişi izledi

- Tiyatronun genel sanat yönetmeni Aydın Sigalı:

- "Çevre bilincini, ileri dönüşüm mantığını, bir eşyanın birkaç ömrünün olabileceğini çocuklara aşılamaya çalışıyoruz. Çok güzel sonuçlar aldık. Hem seyirci hem de biz oynatırken eğleniyoruz"





Kocaeli Şehir Tiyatrolarınca hazırlanan "Çöp Atlas" isimli müzikal, çevre bilincini atık malzemelerden üretilen dev kuklalarla sahneye taşıyor.

Ekim ayında düzenlenen "Sıfır Atık Festivali" için hazırlanan, yoğun ilgi karşısında repertuvara dahil edilen müzikal şehir genelinde beğeni topladı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde Büyük Sahne'de ilk gösterimi 13 Kasım'da yapılan kukla müzikalini bugüne kadar yaklaşık 6 bin kişi izledi.

Çevre kirliliğinin bir çocuğun gözünden aktarıldığı müzikal, yeni yılda Büyük Sahne'nin yanı sıra Kocaeli Kongre Merkezi ile Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde de izleyicilerle buluşacak.

Dramaturjisini Sevil Koç'un yaptığı, Firuze Engin'in kaleme aldığı oyunu Rumen Kurtev yönetiyor.

Çocukların yanı sıra yetişkinlerden de ilgi gören oyunda, bir çöplükte yaşayan "Mutida" isimli çocuğun gözünden fil, köpek balığı, timsah, maymun, denizanası gibi canlıların büyük boyutta kuklalarının yardımıyla dünyanın nasıl kirletildiği anlatılıyor.

- "Çok yoğun bir ilgi var"

Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, AA muhabirine, kuklanın adeta "büyülü bir dünya" olduğunu söyledi.

Bünyelerinde Kukla Atölyesinin yer aldığını aktaran Sigalı, geleneksel kukla tiyatrosu, ipli kuklalar ve el kuklalarının bildikleri bir alan olduğunu ancak 2-3 kişinin oynattığı dev kuklaların kendileri için de yeni olduğunu anlattı.

Sigalı, özellikle çocukları hedefleyen oyun üzerinde konuşurken kukla atölyesinden faydalanılması gerektiğini düşündüklerini, çevre mühendislerinden görüş alıp senaryoyu oluşturduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kukla tasarımlarını ülkemizin değerli kukla tasarımcılarına yaptırarak bir kukla oyunu hazırladık. 7'den 70'e herkesin ilgi duyabileceği bir oyun ortaya çıktı. Mekanizmalı, gerçek boyutlarına yakın kuklalarla oynuyoruz. Çevre bilincini, ileri dönüşüm mantığını, bir eşyanın birkaç ömrünün olabileceğini çocuklara aşılamaya çalışıyoruz. Çok güzel sonuçlar aldık hem seyirci hem de biz oynatırken eğleniyoruz. Heyecanla sahneye çıkıyoruz. Çok yoğun bir ilgi var. Seans sayımızı artırdık. Çevre ilçelerden talepler geliyor, onları karşılamaya çalışıyoruz. Başka illerden turne teklifleri var."

Bazı kuklaları birden fazla kişinin oynatmasının zor bir disiplin olduğuna, uyum içerisinde bedeni çok iyi kullanmayı gerektirdiğine değinen Sigalı, "Çok mutluyuz. Kukla dünyasını tekrar hayata geçirmek, sandığı açıp içinden tekrar kuklaların çıkması, tiyatromuza çok iyi geldi. Kente de iyi geldiğini zaten seyirci sayılarından anlıyoruz. Gösterime girdiğinden beri kapalı gişe oynuyor." ifadelerini kullandı.

Sigalı, Türkiye'de çok fazla örneği bulunmayan bir oyun sergilediklerine işaret ederek, "Bize de çok şey katan bir disiplin. Oyuncunun enstrümanı bedenidir, ona hakim olmak zorundadır. Biri seslendirirken, diğeri el hareketlerini o seslendirmeye uygun hale getiriyorsa bu büyük bir çalışma ve özveri gerektiriyor." dedi.

- "Kentimizi Ormanya Müzikali ile buluşturmayı hedefliyoruz"

Fil, köpek balığı, timsah, maymun, denizanası, deniz kaplumbağası gibi canlıların büyük boyutta kuklalarının, CD, sıcak su torbası, deniz sosisi, şemsiye gibi malzemelerin atıklarından oluşturulduğuna dikkati çeken Sigalı, bunun hem maliyet açısından avantaj sağladığını hem de oyunun amacına uygun olduğunu belirtti.

Yeni projelerinden bahsen Sigalı, şunları söyledi:

"Kentimizin çok ciddi bir yeşil alanı var, doğayla iç içe bir kent Kocaeli. Bu özelliğinin ön plana çıkarılması gerektiği düşüncesiyle 'Ormanya Müzikali' planlıyoruz. Bu kukla sistemini biraz daha geliştirerek, biraz daha deneyim kazanarak o proje için adım atmak istiyoruz. Önümüzdeki sezon kentimizi Ormanya Müzikali ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu aynı zamanda bir tanıtım oyunu olacak. Ormanya, dünyanın üçüncü, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı. Heyecanlıyız, bu projeye yoğunlaştık. Ormanya'da da sahneleyebileceğimiz iki versiyon planlıyoruz." diye konuştu.

AA