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KÜLTÜR VE SANAT:
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Ay Işığında Sinema Akşamları Başlıyor

17-26 Temmuz tarihleri arasında Eskihisar Kalesi’nde yapılacak Ay Işığında Sinema Akşamları Gebzeli sinemaseverleri buluşturacak. Kalede son hazırlıkları denetleyen Başkan Büyükgöz vatandaşların isteği üzerine oturma gruplarını Gebzespor’un renkleri mor-beyaza boyattı.

Ay Işığında Sinema Akşamları Başlıyor

13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:55

Gebze’de Ay Işığında Sinema Akşamları başlıyor. Gebze’nin önemli tarihi yapılarından Eskihisar Kalesi’nde düzenlenecek Ay Işığında Sinema Akşamları, 17-26 Temmuz tarihleri arasında Gebzeli sinemaseverleri buluşturacak. 17 Temmuz Cuma günü saat 21.00’de Cep Herkülü Naim isimli sinema filmiyle başlayacak olan sinema akşamlarında kontenjan sosyal mesafe kuralı nedeniyle 600 kişiyle sınırlı olacak.  

DOPDOLU PROGRAM

Maske takma zorunluluğunun uygulanacağı Ay Işığında Sinema Akşamları 18 Temmuz Cumartesi 7. Koğuştaki Mucize, 19 Temmuz Pazar Rafadan Tayfa, 20 Temmuz Pazartesi Dangal, 21 Temmuz Salı Bizi Hatırla, 22 Temmuz Çarşamba Bizim İçin Şampiyon, 23 Temmuz Perşembe Korsanlar Diyarı, 24 Temmuz Cuma Annem, 25 Temmuz Cumartesi 7. Koğuştaki Mucize, 26 Temmuz Pazar Cep Herkülü Naim filmlerinin gösterimiyle sona erecek. Filmlerin başlama saati ise 21:00 olarak belirlendi.

GEBZELİLER BAŞKAN’DAN İSTEDİ

Gebzeli hemşerilerini ay ışığında sinema akşamlarına katılmak üzere aileleriyle birlikte kaleye davet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; tarihi Eskihisar kalesindeki son hazırlıkları yerinde inceledi. Sosyal medya hesaplarından Gebzeli hemşerilerinden ve Gebzespor taraftarlarından gelen taleplere duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ekiplere verdiği talimatla; Eskihisar Kalesi’nde yenilenen oturma gruplarını ilçenin Mor Menekşesi Gebzespor’un renkleri olan mor-beyaza boyattı.

KOLTUKLAR MOR MENEKŞE!

Kaledeki durumu sosyal medyadan yayınladığı mesajla duyuran Başkan Büyükgöz, “Tarihi kalemizin oturma grupları artık mor menekşe. Gebzeli hemşerilerimiz istedi biz de tarihi mekandaki koltukları Gebzespor’umuzun renkleri mor beyaza boyadık. Sinema akşamlarında Gebzeli hemşerilerime keyifli seyirler dilerim” ifadelerini kullandı.    

 

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