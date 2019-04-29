Ayşe Kulin Okurlarıyla Buluştu

27 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nın açılış törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, yazar Nuri Pakdil ve onur konuğu Ayşe Kulin, il ve ilçe protokolü ve çok sayıda kitapsever katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da açılışa katılanlar arasında yer aldı.



Ayşe Kulin, ‘’Okumazsak yalnız kalırız’’



Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 11. kez kapılarını açtı. Kitapları satış rekorları kıran Ayşe Kulin’in onur konuğu olduğu 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nın açılışı Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Bu yılki ana teması ‘’Roman ve Hikaye’’ olarak belirlen fuarın açılışında konuşan yazar Ayşe Kulin 11. kez Kocaeli Kitap Fuarı’na katıldığına dikkat çekerek, ”Onur konuğu olarak Kocaeli Kitap Fuarı’nda bulunmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Daha iyi bir insan olabilmek için kitap okumalıyız. Okumazsak eğer yapayalnız bir insandan, kendini bir kutuya kapamış insandan hiçbir farkımız kalmaz. İnşallah yıllarca Kocaeli Fuarı devam eder” dedi.

İNŞALLAH YILLARCA KİTAP FUARI DEVAM EDER

Kocaeli Kitap Fuarı’nın onur konuğu yazar Ayşe Kulin açılış konuşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne fuarı düzenlediği için teşekkür ederek başladı. Ayşe Kulin,“Ben 11 yıldır bu fuarda imza törenine katılıyorum. Bugün de burada onur konuğu olarak burada bulunmak gurur ve mutluluk duyuyorum. Daha iyi bir insan olabilmek için kitap okumalıyız. Roman, şiir, edebiyat ve öykü okumalıyız. Okumazsak eğer yapayalnız bir insandan, kendini bir kutuya kapamış insandan hiçbir farkımız kalmaz. Okumak bizim ufkumuzu açar, hayallerimizi çoğaltır ve bizi farklı dünyalara sürükleyerek farklı kişilikleri bizlerle tanıştırarak bizlere empati yapmayı öğretir. Daha iyi bir insan, doktor, mimar ve hukukçu olabilmek için kitap okumalıyız. İnşallah yıllarca Kocaeli Fuarı devam eder” ifadelerini kullandı.