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Basınımızın Onur Günü!

Bugün 16 Ocak Basın Onur günü.

Basınımızın Onur Günü!

16 Ocak 2017 Pazartesi 10:18

 Türk Basın tarihi için çok önemli günlerden biri molan basın Onur Günü nedeniyle Kocaeli gazeteciler Cemiyeti tarafından bir dizi etkinlikler gerçekleştiriliyor. Cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamında İzmit’de gerçekleştirilen bu tek toplantı olması nedeniyle her yıl Basın Onur günü olarak kutlanan 16 Ocak nedeniyle Bir çok ilde Gazeteciler ve Cemiyet başkanları 3 gündür ilkimizde temaslarda bulunuyor. Bu yılda Basın Onur Gününü 3 Güne yayan Kocaeli gazeteciler Cemiyeti finali ise bugün yapacak. Sabah 09.15’de İzmit Atatürk Anıtına çelenk sunumu, 9.30 ‘da Kasrı Hümayun da yapılacak temsili toplantının ardından, saat 10.00’da ise Sabancı Kültür Merkezi’nde Basın Onur günü kutlaması yapılıp, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilecek. Günün finali ise balo yemeği ile gerçekleştirilecek.

Ömür KAVRAN

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