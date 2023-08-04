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Başkan Hürriyet: "Pişmaniye festivaline uluslararası boyut kattık"

Uluslararası İzmit Pişmaniye, Dans ve Müzik Festivali hakkında açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Özel bir organizasyon ve uluslararası boyut kattığımız etkinlik olacak. Festival havasını kentimizin farklı noktalarında yaşatacağız" dedi.

Başkan Hürriyet: "Pişmaniye festivaline uluslararası boyut kattık"

04 Ağustos 2023 Cuma 16:53

2009 yılından bu yana her yıl düzenlenen İzmit Pişmaniye Festivali'nin 12'ncisi, bu yıl 25-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası grupları bir araya getirecek festivalde bu kez dans ve müzik coşkusu da yaşanacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Dans ve Müzik Festivali'nin lasmanını gerçekleştirdi.

 

"Festivalin içine uluslararası boyutu katacağız"

Festival hakkında bilgi veren Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu işe kentin dışarıdan ilgi çekmesine nasıl vesile olabiliriz diye başladık. İlk göreve geldiğimizde biz sadece bu festivali yapabilmiştik. Daha küçük bir festivaldi. Daha sonrasında 2 yıl pandemi, ekonomik kriz, deprem, yasaklarla beraber yapamadık. Ama bu sene uluslararası boyutunu da içine katacağız. Bu basit bir eğlence programı etkinliği değil. Pişmaniye sadece İzmit'te üretiliyor. Bu bile çok kıymetli detay. Kentin aidiyetini besleyen, kentin marka değerini yükselten ürün. Böylesin kıymetli bir ürünümüz var. Pişmaniyeyi diğer kentlerde ki gibi ilgi çeker bir şekilde yapmamıştık. Ama bu sene yapacağız" diye konuştu.

 

"Festival havasını kentimizin farklı noktalarında yaşatacağız"

Pişmaniyenin İzmit'in tarihi lezzetini yansıttığını söyleyen Başkan Hürriyet, "Pişmaniye, kent hazinesi, çok kıymetli kültürel mirasımız. Festivalde birbirinden keyifli çeşitli etkinliklerimiz olacak. Özel bir organizasyon ve uluslararası boyut kattığımız etkinlik olacak. Festival havasını kentimizin farklı noktalarında yaşatacağız. Stantlarımız yettiği sürece yerel esnafımız bu festivalde yer alabilirler ve markalarını öne çıkarabilir. Ürünlerini satmak öne çıkarmak isteyen yerel esnaflarımıza kapımız açık. Tüm halkımızı festivalimize katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Festivalde birçok etkinlik olacak

Festivalde yarışmalar, pişmaniye workshop, video gösterileri, söyleşiler, yurt içi ve yurt dışı gruplarının dans gösterileri, pişmaniye yarışmaları gibi birbirinden keyifli etkinlikler yer alacak.



İHA
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