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Başkan Köşker çocuklarla Karne Şenlği'nde

Gebze Belediyesi tarafından Gebzeli çocuklara özel olarak sömestr tatilini dolu dolu geçirmeleri için hazırlanan Karne Şenliği programına katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker çocuklarla birlikte tiyatro izledi.

Başkan Köşker çocuklarla Karne Şenlği'nde

25 Ocak 2018 Perşembe 11:29


 Gebze Belediyesi tarafından Gebzeli çocuklara özel olarak sömestr tatilini dolu dolu geçirmeleri için hazırlanan Karne Şenliği programına katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker çocuklarla birlikte tiyatro izledi. Başkan Köşker Gebzeli miniklere elleriyle patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram etti

 

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, miniklerin karne tatillerini dolu dolu geçirmeleri için Gebze Belediyesince organize edilen Karne Şenliği’ne katılan çocukları ziyaret etti. Çocuklara özel birbirinden özel programların olduğu Karne Şenliğine katılan Başkan Köşker, çocuklara güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu. GKM’ye gelerek programa katılan çocuklarla sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

ÇOCUKLAR YARINLARIMIZ

Program öncesi GKM’yi dolduran öğrenciler ve velilerine hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Köşker, “ Çocuklarımız bizlerin en değerli varlıkları. Onlara en iyi şekilde sahip çıkmak da bizlerin görevi. Gebze Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Küçük yaşlarda alıp üniversite çağına kadar eğitimlerini takip ediyoruz. Sadece eğitimleri değil tatil dönemlerini de dolu dolu ve daha verimli geçirmeleri için de organizasyonlar, programlar düzenliyoruz. Çocuklar bizlerin yarınları ve onları yarınlara en iyi şekilde yetiştirmeliyiz” dedi.

BAŞKAN’DAN ÇOCUKLARA İKRAMLAR

Başkan Köşker karne şenliği kapsamında çocuklarla birlikte GKM’de sahnelenen ‘Neşeli Hayvanlar’ çocuk tiyatrosunu izledi. Çocukların oldukça güzel vakit geçirdikleri tiyatro gösterisi sonrası özel ikramlarda bulunuldu. Başkan Köşker, çocuklara elleriyle patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram etti. Karne Şenliği 28 Ocak Pazar gününe kadar GKM’de devam edecek.

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