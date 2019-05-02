Behramoğlu Şiirleriyle Büyüledi

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda sevenleriyle buluşan şair, yazar, çevirmen, edebiyatçı Ataol Behramoğlu, “Şiirdeki Müzik Müzikteki Şiir” konulu şiir dinletisi gerçekleştirdi. Şiir dinletisine çok sayıda vatandaş katılırken keyifli dakikalar yaşadı. Haluk Çetin’in ezgileri ile kulaklarının pası silinen vatandaşlar, Behramoğlu’nun okuduğu şiirlerle geçmişe doğru yolculuk yaptı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR ETTİ

Yahya Kaptan Konferans Salonu’nda gerçekleşen şiir dinletisinde konuşan Ataol Behramoğlu, “Ülkemizin kültürü kapsamında büyük anlam ifade eden Kitap Fuarları, dünyada yapılmayan şekilde Türkiye’de yapılıyor. Dünya’dan farklı olarak Türkiye’de her belde ve küçük şehirlerde de yapılmaya başlandı. Belediyeler aracılığıyla tüm Türkiye’de yaygınlaşan kitap fuarlarının en güzellerinden biri de Kocaeli’de yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bu fuarı geleneksel kıldığı için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BEHRAMOĞLU ŞİİRLERİYLE ,ÇETİN SESİYLE DİNLEYİCİLERİ MEST ETTİ

Konuşmasının ardından şiir dinletisine başlayan Behramoğlu, aşk şiirlerini seslendirdi. Daha sonra günün anlamına uygun 1 Mayıs’a atıfta bulunan şiirini okuyan Behramoğlu, İstanbul’da geçen 2 şiir okudu. Son olarak 19 Mayıs’ta 100. yılına girecek olan Cumhuriyet için şiirler okudu. Her şiirinden sonra şiir hakkında seyircilere soru soran ve yorum alan Behramoğlu, katılımcıları da şiir dinletisine katarak tam not aldı. Haluk Çetin ise söylediği birbirinden güzel parçalarla dinleyicilerin kulaklarının pasını alırken keyifli dakikalar yaşanmasını sağladı.