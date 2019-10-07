Belgeselcilikte Önemli Bir Organizasyon
İsmail Kahraman makale.
Festival, iletişim fakültesi öğrencilerine belgeselciliği sevdiriyor. Festival kapsamında Türk dünyasından birçok belgeselci kendi aralarında iş birliği yapıyor.
Belgeselin gala ve ödül törenleri 5 Ekim Cumartesi günü akşam TRT İstanbul Stüdyoları’nda yapılacak ve TRT Avaz tarafından canlı yayınlanacak.
TDGF‘DEN AÇIKLAMA
TÜRK DÜNYASI 4. BELGESEL FİLM FESTİVALİ AÇILIŞI TÜRK SİNAMASININ 105 YILI ANISINA FİLM AFİŞLERİ SERGİSİ PANEL VE FİLM GÖSTERİMLERİ İLE BAŞLADI
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde sergi açılışı ile başlayan festival, panel, ve finalist filmlerin gösterimi ile devam etti.
Sergi açılışında bir konuşma yapan SE-SAM Başkanı Yılmaz Atadeniz, Türk Sineması’nın 105 yılda büyük mesafe aldığını, son yıllarda sinemanın yerini dizilerin aldığını, buna rağmen sinemanın bir sanat dalı olarak gücünü ve etkinliğini her daim sürdüreceğini söyledi.
Açılışta bir konuşma yapan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Burcu Kaya Erdem, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun öncülüğünde yapılan Türk Dünyası Film Festivali’ne üç yıldan bu yana proje ortağı olarak destek verdiklerini, sinema ve belgeselin sanatın çok önemli bir dalı olduğunu ifade ederek, dereceye giren filmlerin öğrencilerle buluşturulmasının önemli olduğunu belirtti ve festival tertip komitesine, katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Açılışta bir konuşma yapan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere Türk dünyasından 11 üniversitenin proje ortağı olduğunu, festival ekibi olarak amaçlarının belgesel marifeti ile öncelikle Türk dünyasının akabinde dünyanın kültürüne ve sanatına katkı koymak olduğunu ifade ederek, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak ve ekibine destekleri için teşekkür etti ,dünü bugününü konuştular.
Sergi Açılışına Türk Dünyası Sinamacılar Birliği Başkanı Türkmenistan Eski Kültür Bakanı Hojakulu Narliyev, Kırgızistan Eski Kültür Bakanı Milletvekili Sadıg Şer Niyaz, Tataristan Müslüman Filmleri Başkanı Milyauşa Aytuganova, Kazakistan Sinema Genel Müdürü Kanat Torabay, Özbekistanlı Yapımcı Yönetmen Abdullayev Ulugbek, Özbekistanlı yapımcı Yönetmen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Jüri Başkanı Bakhıt Kayırbekov, Macaristanlı Yönetmen İvan Forgaş,Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel başkan yardımcısı İsmail Kahraman,Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğan, İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri, öğrenciler ve sanatseverler katıldı. Sergi açılışından sonra festival açılış filmi olarak Asırlık Göç filmi izlendi.
TÜRK SİNEMASI’NIN 105 YILI
Festival etkinlikleri kapsamında Türk Sineması’nın 105 yılının dünü bugünü konulu panel yapıldı. Panelin Yöneticiliğini Dr. Öğretim Üyesi Özlem Arda ,SE-SAM Başkanı Yılmaz Ata Deniz ile Film San Vakfı Başkanı Engin Çağlar’la Türk Sineması’nın geçmişini ve günümüzdeki problemleri ve güzel yanları konuşuldu. Panelden sonra finale kalan filmlerin gösterimlerine devam edildi. Gösterimler iki gün boyunca iki salonda yapılacak.
Dereceye giren filmler 9 ülkede gösterime çıkacak
Gala ve ödül töreni 5 Ekim 2019 saat 19.00’da İstanbul TRT Tepebaşı Stüdyoları’nda gerçekleştirildi.