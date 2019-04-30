11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Ben Okudum Sen de Oku” kitap değişim projesiyle ilk üç günde bin 293 kitap değiştirildi.

11. Kocaeli Kitap Fuarı’nın, en anlamlı etkinliklerinden birisi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi standında bulunan KO-MEK’in “Ben Okudum Sen de Oku” Kitap Değişim Projesi. Projeye ait standa üç kitap ile gelen okurlar, bilgisayardan çarkı çevirip çıkan numaradaki raftan başka bir okura ait üç kitabı alıyor. Ben Okudum Sen de Oku etkinliğiyle birbirlerini tanımayan insanlar kitapların birleştiriciliği ile farklı dünyaları keşfediyor.

ÜÇ GÜNDE BİN 293 KİTAP DEĞİŞTİRİLDİ

“Ben Okudum Sen de Oku” Projesi Kitap Fuarının ilk gününden itibaren okurların ilgisiyle karşılaştı. Uygulama kapsamında fuarın başladığı Cumartesi gününden itibaren 3 günde bin 293 adet kitap değişimi oldu. Dördüncü yılındaki proje kapsamında toplamda bugüne kadar binlerce okurun kitabı, diğer okuyucular tarafından okundu.







İLGİ BÜYÜK

Değişim projesiyle vatandaşlar KO-MEK standına gelerek istedikleri 3 kitabı verip yerine 3 yeni kitap alabiliyor. Farklı türlerde birçok kitabın alına bilindiği stantta 3’er kitap halinde birçok kez kitap değişimi yapılabiliyor. Kitap değişimine, evlerindeki okuduğu kitapları değiştirmeye gelen çocuk ve anneler oldukça ilgi gösteriyor.



“HER YIL KİTAPLARIMIZI DEĞİŞTİRİYORUZ”

Derince Cumhuriyet İlkokulu’ndan çocuğuyla birlikte kitap fuarına gelen ve kitap değişimi yapan Anne Türkan Bacak “Biz her yıl fuara gelip okuduğumuz kitaplarımızı değiştiriyoruz. Ben Okudum Sen de Oku etkinliğiyle farklı farklı kitapları okuma imkanımız oluyor. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Kitap fuarı her yıl daha da gelişerek ve daha da büyüyerek ilerliyor. “ şeklinde konuştu.