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“Benim Masal Çantam”

Darıca’da eğitim veren Sarkuysan İlkokulu 1-A sınıfı öğretmeni Yaprak Yüksek ve öğrencilerinin de dahil olduğu "Benim Masal Çantam" e twinning projesi uluslararası düzeyde 7 ülkenin katılımıyla devam ediyor

'Benim Masal Çantam”

29 Ekim 2020 Perşembe 13:52

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan eTwinning faaliyeti kapsamında, Darıca Sarkuysan İlkokulu 1/A sınıfı öğrencilerinin de dahil olduğu “Benim Masal Çantam” projesi Türkiye’nin yanı sıra 7 ülkeden eğitimcilerin katılımıyla devam ediyor.


PROJENİN AMACI

Projenin mimarları Aysun Kırca ve Neslihan Bozkurt projeleri için, “Masallar geçmişten günümüze süregelen, çocuklar için olduğu kadar yetişkinler içinde bir köprü görevi görmektedir. Masallarla çocukların gelişimlerini olumlu etkilerken bir yandan da sosyal becerilerini, anlatım ve hayal güçlerini artırmayı, kendilerini rahatça ifade edebilmelerini hedefliyoruz. Projemizde bir masal çantası oluşturarak çocukların hep yanlarında bulunacağı, aidiyet duygularının güçleneceği, bir masal yolculuğuna çıkmak istiyoruz” dedi. Öte yandan yine bu proje aynı zamanda kukla ve resim çalışmalarıyla miniklerin el becerilerine büyük katkı da sağlayacak.


7 ÜLKE VE EĞİTİMCİLER

Uluslararası projede Türkiye’nin yanı sıra Romanya, İtalya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Portekiz ve Litvanya bulunuyor. Bu özel projede; Yaprak Yüksek, Ayşe Özkan Türkay, Nurgül Önder, Özgü Albayrak, Şeyma Yurttan, Qumru Safarova, Saida Guliyeva, Sevinj Ahmadova, Cristina Stoicescu, Djemila Hadzic Abdic, Emirjona Pashaj, FigenÖzcan, Fátima Ramos, Ionela Ichım, Kristina Stankevičienė , Laimutė Rasalskienė, Mariana Iurovıcı, Marina Antoaneta, Melek Akyol, Meltem Öztürk, Nigar Veliyeva, Aygun Ismayilova, Aygün Shirinova, Aysel Dunyamalıyeva ve AnnaTeresa Fiori de gibi değerli eğitimciler yer alıyorlar.










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