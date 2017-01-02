KÜLTÜR VE SANAT:
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Bilime Dair Her Şey!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığıyla yapılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılan Kocaeli Bilim Merkezi, haftanın altı günü açık. Pazartesi günleri kapalı olan Bilim Merkezi, diğer günler 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Bilime Dair Her Şey!

02 Ocak 2017 Pazartesi 10:26

HERKESE HİZMET 

Sekapark içindeki eski Seka Kağıt Fabrikası’nın restore edilmesiyle oluşturulan Kocaeli Bilim Merkezi, 8 bin 560 metrekare alan üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığıyla inşa edildi. Kocaeli Bilim Merkezi, Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projelerinden biriyle hayat bulan Sekapark içinde, atıl fabrika yapılarının dönüştürülmesiyle kuruldu. Bilim Merkezi’nde, yüzlerce bilimsel düzenek, galeriler, sergi salonları ve atölyeler yer alıyor. ‘’Her şey bilmekle başlar’’ sloganıyla çıkılan yolda Kocaeli Bilim Merkezi, bilime ve öğrenmeye meraklı her yaştan insana kapılarını açtı.

GÖRKEMLİ ADRES 

Uzayın gidilemez noktalarından okyanusların en derin yerlerine, pek çok oluşum, doğa kanunu ve soru işaretinin cevabı Kocaeli Bilim Merkezi’nde yer alıyor. Merkezde özel tasarlanmış 200’e yakın deney düzeneği, çeşitli salonlarda sergileniyor. Geleceğin bilim insanları, özel çalışmaların yapılacağı atölyelerde herkese marifetlerini gösteriyor. Sergi alanları, her yıl Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen bilimsel sergilerini ağırlıyor. 

BİLİM İNSANLARININ BAŞARILARI 

Kocaeli Bilim Merkezi, Kanada, ABD, Güney Afrika, Norveç, Malezya ve Dubai’de bulunan ve birçok bilim merkezinde sergilenen ’Bilimin Sultanları’ sergisine bir yıl boyunca ev sahipliği yapıyor. Bilime öncülük eden Müslüman bilim insanlarının icat ve keşiflerinin uygulamalı, interaktif ve görseller olarak sunulacak. Sergide El Zerdali, Abbas İbn-i Firnas, İbn-i Nefis, El Zehravi, El Cezeri gibi M.S. 600 ile 1600 yılları arasında Müslüman bilim insanlarının gerçekleştirdiği başarıları sergileniyor. 

6 GÜN AÇIK 

Kocaeli Bilim Merkezinde, yaklaşık 250 deney düzeneği ve özel tasarım galerilerin yanı sıra  bilimsel çalışmaların yapıldığı atölyeler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapıldığı bilim sahnesi, sergi alanları, kütüphane, araştırma ofisleri, bilim kafe yer almakta. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Bilim Merkezi ücretsiz olarak pazartesi günleri dışında ziyaretçilerini ağırlarken büyük ilgi görüyor.
Refik Sıla GÜVENÇ

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