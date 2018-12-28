BİLKAR Dışarıdaki Patiler İçin Sahnede

BİLKAR, Dışarıdaki Patiler aracılığıyla sokakta yaşayan canlara bir kez daha dokundu. Dışarıdaki Patiler’in çalışmalarına destek olmak için yılın başlarında BİLKAR Tiyatro Topluluğu sahne alıp tiyatro dilinde atölye çalışması olan Kadınsan adlı oyunu sahnelemişti. Yılın son günlerine doğru ise BİLKAR Müzik Grupları üyesi genç sanatçılar, “Dışarıdaki Patiler İçin Akustik Performans” adı verilen etkinlikte sahne aldı. BİLKAR Genco Erkal Sahnesi’ndeki etkinliği hayvan severler beğeniyle dinledi.



Sokak hayvanlarının beslenmesi, ihtiyaç halinde tedavilerinin sağlanması, sahiplendirilmesi, her mahalle sokak ve okulun birer kedisi köpeği olması gibi çalışmalarla adını duyuran Öğretmen Dilek Dikkatli öncülüğündeki haysansever sivil inisiyatif Dışarıdaki Patiler’in veteriner kliklerine artan tedavi borçlarını bir nebze olsun azaltmak amacıyla BİLKAR’lı genç müzisyenler sahne aldı. Dışarıdaki Patiler’in İstanbul’un Tuzla İlçesi’ndeki iki veteriner kliniğine 8 bin TL civarı ameliyat ve tedavi borcunun biriktiği öğrenilirken BİLKAR’da düzenlenen etkinlikle bu meblağın yaklaşık dörtte birlik kısmı eritildi.

Dernek statüsünde olmayan Dışarıdaki Patiler’in aidat veya herhangi bir şekilde geliri olmadığını aktaran Dilek Dikkatli tarım toplumu iken can dostumuz olan ve evcilleştirdiğimiz kedi köpek ve benzer hayvanları kentleşme ile birlikte terk ettiğimizi, insanlardan uzak yerlere sürdüğümüzü dile getirdi. Dikkatli, “Fakat bu canları yıllar önce evcilleştirdik. Şu anda oralarda yabani hayvanlar gibi avlanıp kendi yemlerini bulma imkânları yok. Ve onlara bakmak aslında bizim görevimiz çünkü yıllar önce onları kendimize bağımlı hale getirdik ve avlanma yeteneklerini de ellerinden aldık” dedi.

Grubun 2014 yılından bu yana çalışmaları, besleme noktaları, tedavi biçimleri gibi konulara dair bilgilendirmede bulunan Dikkatli tedavileri için özel kliniklere yönelmeye mecbur kaldıklarını çünkü Gebze’deki rehabilitasyon merkezi dahil olmak üzere belediyelerin yeterli donanımı olmadığını anlattı. Dikkatli sokak kedi ve köpeklerinde en yaygın görülen, bulaşıcı özellik taşıyan gençlik ve kanlı ishalin her bir tedavisinin 1500 – 2000 TL’ye malolduğunu kaydetti.

“Aslında bu yerel yönetimlerle ilgili bir sıkıntı ve bu canların belediyelerce tedavi edilmesi gerekiyor. Belediyelerde imkan olmayınca kliniklere taşımak zorunda kalıyoruz” diyen Dilek Dikkatli yerel seçim döneminde belediye başkan adayları için dosya hazırladıklarını kaydetti. Dikkatli konuya dair:

“Öncelikle sokak canlarını şehir dışına atmamalarını isteyeceğiz. Mahallelerde aşı ve mama masraflarını üstlenmeliler. Tam teşekküllü, röntgen cihazının ve hemogramın olduğu, özellikle platin takılan, gençlik ve kanlı ishal ile önemli hastalıkların tedavi edildiği bir hastane istiyoruz. Böylesi bir yatırım büyük ihtimalle yüksek maliyetli olacaktır çünkü tedavi maliyetleri de yüksek. Bu canlara bakmak ve kurtarmak görevimiz sonuçta.” şeklinde konuştu.

DURSUN: "Ne gerekiyorsa yapılacak"

Öte yandan etkinliği BİLKAR kurucu yönetim kurulu üyelerinden CHP Gebze Belediye Başkan Adayı Avukat Recep Dursun da takip etti. Dursun konu üzerine yaptığı kısa değerlendirmede belediye başkanı seçilmesi halinde hayvanseverler ile işbirliği halinde, yapılması gereken her ne varsa hayata geçireceklerini söyledi. Dursun, “Bugün burada olma sebebim konuya duyarlılığımdandır. Kaldı ki bende evinde ve evinin civarında, bahçesinde kedi köpek besleyen bir hayvanseverim. Diğer projelerimizde olduğu gibi hayvanseverlere yönelik projelerimizde de konunun ehilleri ile diyalog içinde olacağız. Üstünkörü bir hizmeti ‘yaptık’ diye dayatmayacağız. Ne yapılması isteniyorsa onu yapacağız. Bu yüksek bütçeli bir hastane de olabilir. İhtiyaç neyse yerine getirilir çünkü belediyeler kar değil hizmet üretme yeridir” dedi.