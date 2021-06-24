BİLKAR Tiyatro Topluluğu Bay Tercih’i 25 Haziran’da sahneleyecek

Gebze’nin kültür ve sanatta aktif sivil toplum örgütü BİLKAR’ın tiyatro topluluğu, pandemi sürecinde tiyatroseverleri yeni bir okuma tiyatrosu oyunu ile selamlayacak.

Topluluk, Herman Melville’nin “Katip Bartleby” adlı kitabından BİLKAR Tiyatro Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Abbas Kırçıl uyarlanan “Bay Tercih” adlı oyunu 25 Haziran Cuma günü akşamı 19.00’da sahneleyecek. Oyun, BİLKAR’ın instagram hesabından canlı yayınlanacak.

BİLKAR’da tiyatro topluluğu pandemi döneminde sahne üzerindeki tiyatro çalışmalarına ara vermişti. Bu süreçte çalışmalarını zoom üzerinden sürdüren topluluk Judith Kerr’in “Hitler Oyuncağımı Çaldı” adlı romanından bir uyarlamayı ve Aziz Nesin’in eseri “Yaşasın kavuniçi” adlı oyunları yine Abbas Kırçıl’ın yönetmenliğinde, okuma tiyatrosu şeklinde sahnelemişti. Aynı kategoride yeni oyunun özelliği, uyarlamanın da Abbas Kırçıl’a ait olması.

Oyunda rolleri Özgür Özbay (Başkatip), Zeynep Özer Ala (Emma), Serkan Bülbül (Bay Bartleby), Fatma Özer (Hindi), Mustafa Sarıyıldız (Cımbız), Gülse Kalyon (Zencefil), Tuğba Turan (Isabel), Fatma Kalyon (Emily), Meral Erdoğan (Radyo spikeri), Serap Arslan (Açıklamalar), Mehmet Öztürk (1’nci Gardiyan) ve Erdal Gürkal (2’nci gardiyan) paylaştı.

Oyun bir işyerinde, ofiste geçiyor. Kapitalizmin çalışanlara dayattığı sistem ve bu sisteme rest çeken, sessiz protesto ve direniş sergileyen Bay Bartleby’in hikâyesini anlatan oyunun hazırlıklarını uzun süredir devam ettiren topluluk, 25 Haziran Cuma günü akşamı instagram canlı yayınıyla oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

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