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‘’Bir Beyaz Hüzün Sarıkamış’’ Fotoğraf Sergisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde “Bir Beyaz Hüzün Sarıkamış” fotoğraf sergisi, Gebzeliler tarafından ziyaret edildi.

‘'Bir Beyaz Hüzün Sarıkamış'' Fotoğraf Sergisi

23 Aralık 2016 Cuma 11:23

Fuaye alanında Sarıkamış harekatı esnasında çekilmiş fotoğrafların yer aldığı sergide çetin kış şartlarında, Osmanlı askerlerinin yaşadığı koşullar ve hatıraları sergilendi. 

KAR ALTINDA SARIKAMIŞ

 22 Aralık 1914’te I. Dünya Savaşı sırasında Sarıkamış’ta gerçekleşen kara çatışmaları sırasında gerek savaşta, gerekse soğuk kış şartları sebebiyle donarak şehit olan yüzlerce Osmanlı askerinin fotoğrafları sergiyi ziyaret edenlere duygusal anlar yaşattı. 16-18 Aralık tarihlerinde açık olan sergiyi yüzlerce Gebzeli ziyaret etti. Ayşe KAHRAMAN 

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Anahtar Kelimeler
FotoğrafsergisiFuayeSarıkamış
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