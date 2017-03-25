Bir Kahramanlık Belgeseli

Üniversitemiz akademisyenlerinden Öğr. Gör. Ahmet GÜRSOY’un yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği belgesel, Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı’nda mücadele eden, 42. Ve 47. Gönüllü Alayların kurulmasına yardım eden ve buna rağmen adı çok fazla bilinmeyen Kurtoğlu Mustafa Zeki Hoca’nın hayatını konu ediniyor.

Rektör Danışmanı Doç. Dr. Nazım ELMAS ve Yönetmen Ahmet GÜRSOY’un yaptıkları kısa konuşmaların ardından başlayan belgeselin ilk gösterimine, Rektörümüz Prof. Dr. Cevdet COŞKUN, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan KURT, İl Müftüsü Muhittin ORAL, Bulancak Belediye Başkanı Recep YAKAR, İl Milli Eğitim Müdürü Necati AKKURT, Üniversitemiz akademik ve idari personeli, il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Belgesel gösteriminin sonunda Bulancak Belediye Başkanı Recep YAKAR ve Öğr. Gör. Ahmet GÜRSOY tarafından belgeselde görev alanlara teşekkür belgesi takdim edildi.