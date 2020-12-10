Birleşmiş Milletler 2020’yi Farabi Yılı İlan Etti

Büyük Türk bilgini ve filozof Farabi’nin doğumunun 1150. yıl dönümü anısına Birleşmiş Milletler 2020’yi Dünya Farabi Yılı ilan etti.
İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com olarak araştırma yapmakta ve Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak belgesel çekimleri ile tarihe not düşmekteyiz
Gebze Teknik Üniversitesini Ziyaret Ettik
Birleşmiş milletler tarafından 2020 yılının Dünya Farabi Yılı ilan edilmesi anısına başlattığımız araştırma ve belgesel çekimi kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a Araştırma ve belgesel çekimlerimizle ilgili bilgi verip İKTAV Belgesel Yayıncılık olarak hazırladığımız kitap ve belgesel setimizi hediye ettik.
4 Ülkenin Girişimi ile Gerçekleşti
Bilim insanı ve filozof Farabi’nin doğumunun 1150. yıl dönümü anısına Kazakistan, Türkiye, İran İslam Cumhuriyeti, Irak, Rusya Federasyonu’nun desteğiyle 2020’nin Birleşmiş Billetler tarafından Dünya Farabi Yılı ilan edilmesi dolayısıyla, Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü birçok kamu kuruluşuna yazı göndererek Farabi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplamakta.
Farabi 1150 Yıl önce Kazakistan’da Doğdu
Kazakistan devletinin isteği üzerine UNESCO tarafından 2020’nin Farabi Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet’i Farabi’ye büyük önem vermekte, bu konuda kültürel çalışmalar yapmaya teşvik etmektedir. Gazeteci ve belgeselci olarak gerek Kazakistan ve gerekse Türkiye’de büyük Türk bilgini Farabi’nin gençlerimize rol model olacak hayatı ile ilgili toplantı, konferans, seminer, panel, kültür gezileri, belgesel çekimleri yapmayı planlamakta, Farabi’yi en iyi şekilde gençlere tanıtmaya çalışmak için sosyal sorumluluk projeleri organize etmekteyiz.
Dünyaca Tanınan Farabi kimdir?
Farabi, Kazakistan'ın Çimkent. Türkistan şehirlerine çok yakın Otrar kenti sınırlarında olan eski Farab
Kentinde 870 yılında dünyaya geldi. İlk eğitimini burada alan ve gençlik yıllarında, Moğol istilasıyla yok olan ve İskenderiye kütüphanesinden sonra dünyanın en fazla kitap ve elyazmalarının bulunduğu Otrar
kütüphanesindeki kaynaklardan yararlanan, eğitimini Buhara ve Semerkant'ta devam ettirdikten sonra Bağdat, Kahire, Halep ve Şam'da yaşayan Farabi, bilimin birçok alanında; matematik, astronomi, dil bilimi, kimya, biyoloji, felsefe, tıp, mantık, sosyoloji, siyaset, hukuk, ahlak ve diğer bilim dallarında insanlığa ışık tutan teoriler ortaya koydu. Aristo'dan sonra "İnsanlığın ikinci öğretmeni" olarak dünyada üne kavuşmuş Türk bilim insanı Farabi 950 yılında Şam'da hayatını kaybetti.
Farabi bir bilim adamı, İslam felsefesinin parlak yıldızı, dünya felsefesinin önde gelen bir ismidir. Onun çok yönlü bilimsel araştırmaları o dönemki bilimin bütün yönlerini kapsamıştır ve dünyanın bilimsel gelişimine büyük katkılar sağlamıştır. Böyle bir kişiliğin gençlere rol model olması adına, 2020 yılında Farabi’nin gençlere tanıtılması ile ilgili araştırma ve kültürel çalışmalarda resmî ve özel tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kültür ve medeniyet tarihimize vefa borcumuzu ödemeye çalışmaktayız