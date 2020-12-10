Birleşmiş Milletler 2020’yi Farabi Yılı İlan Etti

olarak belgesel çekimleri ile tarihe not düşmekteyiz

olarak belgesel çekimleri ile tarihe not düşmekteyiz

olarak araştırma yapmakta ve Devri alem belgesel tv programı

olarak araştırma yapmakta ve Devri alem belgesel tv programı

Büyük Türk bilgini ve filozof Farabi’nin doğumunun 1150. yıl dönümü anısına Birleşmiş Milletler 2020’yi Dünya Farabi Yılı ilan etti.

Büyük Türk bilgini ve filozof Farabi’nin doğumunun 1150. yıl dönümü anısına Birleşmiş Milletler 2020’yi Dünya Farabi Yılı ilan etti.

Büyük Türk bilgini ve filozof Farabi’nin doğumunun 1150. yıl dönümü anısına Birleşmiş Milletler 2020’yi Dünya Farabi Yılı ilan etti.

Birleşmiş milletler tarafından 2020 yılının Dünya Farabi Yılı ilan edilmesi anısına başlattığımız araştırma ve belgesel çekimi kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a Araştırma ve belgesel çekimlerimizle ilgili bilgi verip İKTAV Belgesel Yayıncılık olarak hazırladığımız kitap ve belgesel setimizi hediye ettik.

Birleşmiş milletler tarafından 2020 yılının Dünya Farabi Yılı ilan edilmesi anısına başlattığımız araştırma ve belgesel çekimi kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a Araştırma ve belgesel çekimlerimizle ilgili bilgi verip İKTAV Belgesel Yayıncılık olarak hazırladığımız kitap ve belgesel setimizi hediye ettik.

Birleşmiş milletler tarafından 2020 yılının Dünya Farabi Yılı ilan edilmesi anısına başlattığımız araştırma ve belgesel çekimi kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a Araştırma ve belgesel çekimlerimizle ilgili bilgi verip İKTAV Belgesel Yayıncılık olarak hazırladığımız kitap ve belgesel setimizi hediye ettik.

Bilim insanı ve filozof Farabi’nin doğumunun 1150. yıl dönümü anısına Kazakistan, Türkiye, İran İslam Cumhuriyeti, Irak, Rusya Federasyonu’nun desteğiyle 2020’nin Birleşmiş Billetler tarafından Dünya Farabi Yılı ilan edilmesi dolayısıyla, Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü birçok kamu kuruluşuna yazı göndererek Farabi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplamakta.

Bilim insanı ve filozof Farabi’nin doğumunun 1150. yıl dönümü anısına Kazakistan, Türkiye, İran İslam Cumhuriyeti, Irak, Rusya Federasyonu’nun desteğiyle 2020’nin Birleşmiş Billetler tarafından Dünya Farabi Yılı ilan edilmesi dolayısıyla, Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü birçok kamu kuruluşuna yazı göndererek Farabi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplamakta.

Bilim insanı ve filozof Farabi’nin doğumunun 1150. yıl dönümü anısına Kazakistan, Türkiye, İran İslam Cumhuriyeti, Irak, Rusya Federasyonu’nun desteğiyle 2020’nin Birleşmiş Billetler tarafından Dünya Farabi Yılı ilan edilmesi dolayısıyla, Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü birçok kamu kuruluşuna yazı göndererek Farabi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplamakta.

Kazakistan devletinin isteği üzerine UNESCO tarafından 2020’nin Farabi Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet’i Farabi’ye büyük önem vermekte, bu konuda kültürel çalışmalar yapmaya teşvik etmektedir. Gazeteci ve belgeselci olarak gerek Kazakistan ve gerekse Türkiye’de büyük Türk bilgini Farabi’nin gençlerimize rol model olacak hayatı ile ilgili toplantı, konferans, seminer, panel, kültür gezileri, belgesel çekimleri yapmayı planlamakta, Farabi’yi en iyi şekilde gençlere tanıtmaya çalışmak için sosyal sorumluluk projeleri organize etmekteyiz.

Kazakistan devletinin isteği üzerine UNESCO tarafından 2020’nin Farabi Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet’i Farabi’ye büyük önem vermekte, bu konuda kültürel çalışmalar yapmaya teşvik etmektedir. Gazeteci ve belgeselci olarak gerek Kazakistan ve gerekse Türkiye’de büyük Türk bilgini Farabi’nin gençlerimize rol model olacak hayatı ile ilgili toplantı, konferans, seminer, panel, kültür gezileri, belgesel çekimleri yapmayı planlamakta, Farabi’yi en iyi şekilde gençlere tanıtmaya çalışmak için sosyal sorumluluk projeleri organize etmekteyiz.

Kazakistan devletinin isteği üzerine UNESCO tarafından 2020’nin Farabi Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet’i Farabi’ye büyük önem vermekte, bu konuda kültürel çalışmalar yapmaya teşvik etmektedir. Gazeteci ve belgeselci olarak gerek Kazakistan ve gerekse Türkiye’de büyük Türk bilgini Farabi’nin gençlerimize rol model olacak hayatı ile ilgili toplantı, konferans, seminer, panel, kültür gezileri, belgesel çekimleri yapmayı planlamakta, Farabi’yi en iyi şekilde gençlere tanıtmaya çalışmak için sosyal sorumluluk projeleri organize etmekteyiz.

Dünyaca Tanınan Farabi kimdir?

Farabi, Kazakistan'ın Çimkent. Türkistan şehirlerine çok yakın Otrar kenti sınırlarında olan eski Farab

Kentinde 870 yılında dünyaya geldi. İlk eğitimini burada alan ve gençlik yıllarında, Moğol istilasıyla yok olan ve İskenderiye kütüphanesinden sonra dünyanın en fazla kitap ve elyazmalarının bulunduğu Otrar

kütüphanesindeki kaynaklardan yararlanan, eğitimini Buhara ve Semerkant'ta devam ettirdikten sonra Bağdat, Kahire, Halep ve Şam'da yaşayan Farabi, bilimin birçok alanında; matematik, astronomi, dil bilimi, kimya, biyoloji, felsefe, tıp, mantık, sosyoloji, siyaset, hukuk, ahlak ve diğer bilim dallarında insanlığa ışık tutan teoriler ortaya koydu. Aristo'dan sonra "İnsanlığın ikinci öğretmeni" olarak dünyada üne kavuşmuş Türk bilim insanı Farabi 950 yılında Şam'da hayatını kaybetti.