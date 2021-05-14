Bu oyunu canlı izleyen 2 bin kişiye kitap

Çayırova’da kültür ve sanatın canlanması için birbirinden güzel programlar yapan Çayırova Belediyesi, Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü, ilk defa sahnelenecek ve sosyal medyadan canlı yayınlanacak “Aşkın Gözyaşları: Yunus Emre” isimli tiyatro oyunu ile evlere konuk olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021'i 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan etmesi dolayı önemli bir çalışmaya imza atan Çayırova Belediyesi, Yazar Sinan Yağmur'un Aşkın Gözyaşları: Yunus Emre adlı eserini sahneye uyarladı. Çayırova Belediyesi ve Ferah Tiyatrosu işbirliği ile hazırlanan oyunun ilk perdesi bayramın üçüncü günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Pandemi dolayısıyla seyircisiz oynanacak oyun Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin sosyal medya hesaplarından saat 20.00’de canlı yayınlanacak. Tiyatroyu sonuna kadar izleyen, Başkan Çifçi’nin bir hesabını takip edenler arasında yapılacak çekiliş sonrası Yazar Sinan Yağmur’un” Aşkın Gözyaşları: Yunus Emre” kitabı 2 bin kişiye hediye edilecek.