BÜYÜK ÖDÜL 15 BİN TL

Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması’na dünya çapında karikatüristlerin yanı sıra Türkiye geneli ve Kocaeli’den yoğun ilgi var

Karikatür Yarışması’na şimdiden 14 ülkeden 75 eser gönderildi

Kocaeli’nin asırlardan süzülüp gelen kültür mozaiğini ‘’Bilge Şehir Kocaeli’’ başlığı altında birleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 1. Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması düzenliyor. Bu yıl 9. kez kapılarını açacak Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen ve uluslararası nitelik taşıyan karikatür yarışmasına şimdiden 14 ülkeden karikatüristlerin 75 eseri yarışma komitesine ulaştı. Yarışmaya dünya çapındaki tanınmış karikatüristlerin yanı sıra Türkiye genelinden ve Kocaeli’ den de yoğun katılım var.

KARİKATÜR FESTİVALİNE DÖNÜŞECEK

Kocaeli’nde karikatür sanatına olan ilgiyi ve merakı artırmak, bu sanata ilgi duyan her yaştan insanın kendisini çizgileriyle ifade etmesine olanak sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma projesi, aynı zamanda geleceğin karikatüristleri için ilk adım olacak. Bu yıl ilk kez yapılmasına rağmen, uluslararası nitelikte bulunması nedeniyle şimdiden bu alandaki saygın organizasyonlar arasına girmeye aday olan 1. Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması, 9. Kocaeli Kitap Fuarı bünyesinde adeta bir karikatür festivaline dönüşecek. Yarışmanın ödül töreni 9. Kocaeli Kitap Fuarı içerisinde gerçekleştirilecek olup, aynı zamanda fuar süresince usta karikatüristlerin söyleşileri ve atölye çalışmalarına etkinliklerde yer verilecek.

KARİKATÜR OKULUNUN İLK ADIMI

Yarışmaya başvurular devam ederken, bir yandan da usta karikatüristler Mart ayından itibaren Kocaeli’nde belirlenecek okullarda öğrencilerle bir araya gelecek. Karikatür sanatının inceliklerini genç nesillerle paylaşacak olan usta çizerler, onlara bu sanatın inceliklerini anlatacak. Bu çalışmayla beraber Karikatür Okulu’nun ön hazırlığı niteliğinde okullarda karikatür sanatını öğrencilere tanıtma ve karikatür sevgisi aşılama çalışmaları başlamış olacak. Bu etkinliklerle yarışma kapsamında yer verilen teşvik ödülleri için genç çizerlerin yönlendirilmesi amaçlanıyor.

KİTAP FUARINA ERKEN START

Her yıl Mayıs ayında ağaçların kitap açmasıyla başlayan Kocaeli Kitap Fuarı, 9. yılında 1. Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması’yla bilgeliğin her alanında söz sahibi olduğunu gözler önüne seriyor. Bilge Şehir Kocaeli konseptini taşıyan programlarına Yemekte Şehrin Bilgeleri-‘’Kocaeli Yöresel Yemek Yarışması’’ ile başlangıç yapan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Türkiye’ye çok önemli karikatüristler yetiştirecek Kocaeli’ de bu alanda uluslararası bir yarışmaya da öncülük ediyor.

YARIŞMA KONUSU: KİTAP VE MEDENİYET

Yarışmanın konusu; kitap ve medeniyet kavramları hakkında farkındalık oluşturmak ve kültürel açıdan özgün eserler üretilmesini sağlamak amacıyla Kitap ve Medeniyet olarak belirlendi. "Kitap ve Medeniyet" konusunun karikatüristler tarafından gençlik, vatan sevgisi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramlar ve konular üzerinden zenginleştirici bir perspektifle karikatürlerle işlenmesi bekleniyor. Bilge Şehir Kocaeli Uluslararası Karikatür Yarışması, geleneksel hale gelecek ve her yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek. Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açık olacak.

BAŞVURULAR 21 NİSAN’A KADAR

Yarışmaya başvurular en geç 21 Nisan 2017 Cuma gününe kadar alınacak. Seçici kurul ise, yine Nisan ayında toplanacak. Bilge Şehir Kocaeli Uluslararası Karikatür Yarışması’nın ödül töreni 13-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında yapılacak. Dünyanın her köşesinden karikatüristler yarışmaya konuyla ilgili birden fazla karikatürle katılabilecek. Yarışmacı eserini kocaelicartoon@gmail.com adresine irtibat bilgisi, telefon ve özgeçmişi ile birlikte gönderecek. Ön elemeyi geçen adaylar, eserinin orijinalini posta veya kargo ile gönderecek ya da elden teslim edecek.

KATILIM FORMU İNTERNET SİTESİNDE

Yarışmaya katılanlar, http://www.kocaelicartoon.com adresinde yayınlanan katılım formunu doldurarak, kısa özgeçmişlerini, irtibat bilgilerini ve bir fotoğraflarını eserleriyle birlikte; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kozluk Mh. Mehmet Ali Kağıtçı Sk. No: 71 Seka Kültür Alanı İzmit/KOCAELİ adresine gönderecek.

BÜYÜK ÖDÜL 15 BİN TL

Yarışmanın jürisi ise şu isimlerden oluşuyor; Şafak Tavkul-Karikatürist, Ahmet Kesgin-Karikatürist, Turan Dertli-Karikatürist, Turgut Yılmaz-Karikatürist, Ahmet Altay-Karikatürist, Murat Yılmaz-Karikatürist. Yarışmada birinci olan eser sahibine 15 bin TL, ikinci olan 10 bin TL, üçüncü olan 5 bin TL kazandıracak. Teşvik ödülü olarak 2 bin 500 TL, ayrıca 5 karikatüriste bin 500 TL ödül verilecek.