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Büyükşehir, 27 Aralık’ta Mustafa Kandıralı’yı anacak

Büyükşehir’in Mustafa Kandıralı’yı anma gecesine klarnetin dev isimleri Türkan Kandıralı, Altan Gözetlik, Göksun Çavdar ve Hüsnü Şenlendirici katılacak

Büyükşehir, 27 Aralık'ta Mustafa Kandıralı'yı anacak

26 Aralık 2022 Pazartesi 14:02


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk klarnetini dünyaya duyuran usta sanatçı Mustafa Kandıralı’yı vefatının 2. yılında düzenleyeceği bir programla anacak. Anma programına Mustafa Kandıralı ekolünün önde gelen klarnet sanatçılarından Türkan Kandıralı, Altan Gözetlik, Göksun Çavdar ve Hüsnü Şenlendirici katılacak. 


KLARNETİN DEV İSİMLERİ ANMA GECESİNE KATILACAK

Mustafa Kandıralı Anma Programı, 27 Aralık Salı akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nde 19.30’da başlayacak. Programa Türkiye’nin yetiştirdiği klarnetin dev isimleri katılacak. İstanbul Strings Ekibi’nin görev alacağı anlamlı gecede Altan Gözetlik, Göksun Çavdar, Hüsnü Şenlendirici ile aynı zamanda Mustafa Kandıralı’nın yeğeni olan Büyükşehir Belediyesi klarnet eğitmenlerinden Türkan Kandıralı yer alacak. Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı Engin Benli’nin anlatımıyla Mustafa Kandıralı’nın hayat hikâyesinden kesitlere yer verilecek. Eş zamanlı olarak sahne arkasındaki slaytta illüstrasyon çalışması ekrana yansıtılacak. 


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