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Büyükşehir, İstiklal Marşı şairimizi anacak

Türkiye Yüzyılı eserinin bestecisi Yücel Arzen, Mehmet Akif’in şiirlerinden bestelenen eserleri koro eşliğinde seslendirecek

Büyükşehir, İstiklal Marşı şairimizi anacak

20 Aralık 2022 Salı 21:17


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, doğduğu ve hayata veda ettiği aralık ayında düzenleyeceği anlamlı bir etkinlikle anacak. “Çağları Aşan Mehmet Akif” konulu anma programı 22 Aralık Perşembe akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Tüm vatandaşların katılabileceği program 19.30’da başlayacak. Etkinlikte Türkiye Yüzyılı eserinin bestecisi müzisyen Yücel Arzen, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden bestelenen eserleri koro eşliğinde seslendirecek. Sanatçı, bestelediği “Türk Marşı” adlı eserini de programda ilk kez çalacak. 


PROGRAM İKİ BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Hakkın ve hakikatin şairi Mehmet Akif Ersoy’un anılacağı programda, şairin düşünce ve ideallerinin geçen zamana rağmen hala ayakta olduğu vurgusu yapılacak. İki bölümden oluşacak etkinlik, açılış ve protokol konuşmalarıyla başlayacak. Programın ilk bölümünde Akif'in şairliği, fikir adamlığı, siyasi yönü, diplomatlığı gibi önemli başlıklara vurgu yapılacak. Şairin hayat kronolojisine bağlı olarak şiirleri ve fikirlerinin gelişimi paralel bir kurgu şeklinde işlenecek. İkinci bölümde ise, kendi çağını aşan bir Akif portresi konukların karşısına çıkacak.  Bu bölümde, Çağları Aşan Mehmet Akif’in, edebiyat yönü dışında, bir fikir ve kanaat önderi olarak kendisinden sonraki çağlara etkisi ifade edilecek. Bu esnada ekrana gelen görüntüleri birkaç cümle ile Yücel Arzen seslendirecek.


AKİF’İN BESTELENMİŞ ŞİİRLERİ SESLENDİRİLECEK

İstiklal Marşı şairini yeniden hatırlamayı ve onu yeniden düşündürmeyi hedefleyen etkinlikte Yücel Arzen yönetiminde muhteşem bir koro görev yapacak. İki hafız, dört solist ve 20 koristin yer alacağı koro Mehmet Akif Ersoy’un bestelenmiş, “Çanakkale Şehitleri Mukabelesi, Oku, Bana çok görme, Gazel, Bülbül, Anonim türkü, İncitme ve Şehitler Tepesi” şiirlerini seslendirecek. 


ARZEN’İN TÜRK MARŞI ESERİ İLK KEZ ÇALINACAK

Öte yandan Yücel Arzen’in Türk Marşı eseri de ilk kez Mehmet Akif Ersoy için düzenlenen anma programnda çalınacak. Eser böylece Kocaeli’nden tüm Türkiye’ye tanıtılmış olacak. Ayrıca, Yücel Arzen, İstiklal Marşı’na nazire olarak yazdığı ve büyük beğeni gören Türkiye Yüzyılı eserini konuklar için seslendirecek.


Bülten No: 2226

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