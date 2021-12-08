KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den Aşkın Sesi Yunus Emre için özel etkinlik

Yetkin Dikinciler, Hakan Aysev ve Yaprak Sayar’ın katılacağı etkinlik, 12 Aralık Pazar akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek

Büyükşehir'den Aşkın Sesi Yunus Emre için özel etkinlik

08 Aralık 2021 Çarşamba 12:21


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre’nin vefatının 700’ncü yıl dönümü ve UNESCO’nun 2021 yılını Yunus Emre Yılı olarak belirlenmesi kapsamında özel bir etkinlik düzenleyecek. “Aşkın Sesi” Yunus Emre konulu özel etkinlik, Kocaeli Kongre Merkezi’nde 12 Aralık Pazar akşamı 19.00’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte usta tiyatro sanatçısı Yetkin Dikinciler, Opera Sanatçısı Hakan Aysev ve Türk Müziğinin güçlü seslerinden Yaprak Sayar, şef Tuluğ Tırpan yönetimindeki koro İle Yunus Emre’nin şiirlerinden oluşan besteleri seslendirecek. Aşkın Sesi Yunus Emre Özel etkinliğine vatandaşlar ücretsiz katılabilecek.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şair ve yazar Mustafa Yazgan'ın cenazesi Karamürsel'de defnedildi Şair ve yazar Mustafa Yazgan'ın cenazesi Karamürsel'de...
DİL VE EDEBİYAT’TAN NİZÂMÎ GENCEVÎ ÖZEL SAYISI DİL VE EDEBİYAT’TAN NİZÂMÎ GENCEVÎ ÖZEL SAYISI
Yeni kütüphanelerde sona doğru Yeni kütüphanelerde sona doğru
Kocaeli Eskihisar Belgesel ve Kısa Film Yarışması'na Başvurular Sona Erdi Kocaeli Eskihisar Belgesel ve Kısa Film Yarışması'na...
Çayırova Aralık’ta tiyatroya doyacak Çayırova Aralık’ta tiyatroya doyacak
SAATLERİN UZATILMASI KÜTÜPHANELERE İLGİYİ ARTIRDI SAATLERİN UZATILMASI KÜTÜPHANELERE İLGİYİ ARTIRDI
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Şair ve yazar Mustafa Yazgan'ın cenazesi Karamürsel'de...
Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden şair, yazar ve ressam Mustafa Yazgan'ın cenazesi,...

Haberi Oku