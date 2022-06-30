KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den Ücretsiz Yetenek Sınavı Hazırlık Ve Rehberlik Programı

Büyükşehir’in yetenek sınavı hazırlık programı eylül ayındaki Konservatuvar Yetenek Sınavlarına hazırlanan öğrencilere önemli katkı sunacak

Büyükşehir'den Ücretsiz Yetenek Sınavı Hazırlık Ve Rehberlik Programı

30 Haziran 2022 Perşembe 17:52


Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, eylül ayında gerçekleştirilecek Konservatuvar Yetenek Sınavları için ücretsiz Yetenek Sınavı Hazırlık ve Rehberlik Programı gerçekleştirecek. Söz konusu programa katılmak isteyen vatandaşlar, 01-14 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden online başvuru yapabilecek. Söz konusu program, eylül ayındaki Konservatuvar Yetenek Sınavlarına hazırlanan öğrencilere önemli katkı sunacak.


EĞİTİM VERİLECEK BÖLÜM VE YAŞ ARALIKLARI

Yetenek Sınavı Hazırlık ve Rehberlik Programı kapsamında Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Çocuk Resim, Geleneksel Sanatlar ve Bale Bölümlerinde Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavlarına hazırlık eğitimi verilecek. Yetenek Sınavı Hazırlık ve Rehberlik Programındaki bölüm ve yaş aralıkları ise şöyle:



Batı Müziği 7-30 yaş

Türk Sanat Müziği 15-50 yaş

Türk Halk Müziği  10-30 yaş

Bale  5-7 yaş

Geleneksel Sanatlar  17-50 yaş

Çocuk Resim   9-15 yaş 


EĞİTİMLER 18 TEMMUZ-12 AĞUSTOS ARASINDA

Online başvuruların tamamlanmasının ardından eğitimlere 18 Temmuz Pazartesi günü itibariyle başlanacak. Eğitimler 12 Ağustos Cuma günü sona sürecek. Müzik Bölümünün dersleri Leyla Atakan Kültür Merkezi Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nde, Geleneksel Sanatlar Bölümünün dersleri Seka Kültür Alanı Geleneksel Sanatlar Eğitim Merkezi’nde, Çocuk Resim Bölümünün dersleri Anıtpark Güzel Sanat Eğitim Merkezi’nde, Bale Bölümünün Branşının dersleri ise SDKM Bale Salonu’nda gerçekleştirilecek. Derslere Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın ilgili bölüm eğitmenleri girecek. Haftada bir gün gerçekleştirilecek derslerin süresi, bölümüne göre, bir ila iki buçuk saat arasında değişecek. 


GENEL YETENEK EĞİTİMİ

Hazırlık ve Rehberlik eğitimleri çerçevesinde Batı Müziği, Türk Sanat ve Türk Halk Müziği alanında genel yetenek eğitimi verilecek. Bu kapsamda programa katılacak öğrencinin duyum ve ezgisel belleğinin gelişmesine yardımcı olunacak. Çocuk Resim ve Geleneksel Sanatlar alanında, öğrencinin çizgi yeteneğinin gelişmesi sağlanırken, Bale Bölümünde ise estetik ve ritim beleği üzerinde durulacak. 


KONSERVATUVAR YETENEK SINAVLARI EYLÜL AYINDA YAPILACAK

Öte yandan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavları her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında gerçekleştirilecek. Yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler, kazandıkları bölüm çerçevesinde, 2 ile 4 yıl arasında sanat eğitimi almaya hak kazanacak. 


7 BÖLÜM 27 SANAT DALI

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında, Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale olmak üzere 7 ayrı bölümde ve 27 sanat dalında, iki ile dört yıl arasında sanat eğitimi veriliyor. 


BÖLÜMLERİN BRANŞLARI

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı branşları şöyle:


BÖLÜM   / SANAT DALI

Eğitim Süresi

1


BATI MÜZİĞİ   



1

Ses Eğitimi

3 yıl


2

Piyano

3 yıl


3

Elektro Gitar

3 yıl


4

Klasik Gitar

3 yıl


5

Keman

3 yıl


6

Klarnet

3 yıl


7

Çello

3 yıl


8

Flüt

3 yıl

2


TÜRK SANAT MÜZİĞİ  



9

Ses Eğitimi

3 yıl

 

10

Keman

3 yıl

 

11

Ud

3 yıl

 

12

Ney

3 yıl

 

13

Kanun

3 yıl

 

14

Klasik Kemençe

3 yıl

3


TÜRK HALK MÜZİĞİ  


 

15

Ses Eğitimi

3 yıl

 

16

Bağlama

3 yıl

4

17

TÜRK DİN MUSİKİSİ  

2 yıl

5


GÜZEL SANATLAR


 

18

Çocuk Resim

2 yıl

 

19

Yetişkin Resim

3 yıl

 

20

Seramik

3 yıl


21

Çini

3 yıl

6


GELENEKSEL SANATLAR


 

22

Hat

4 yıl

 

23

Tezhip

3 yıl


24

Minyatür

3 yıl


25

Katı

3 yıl

 

26

Ebru

3 yıl

7

27

BALE

4 yıl













Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınYetenek SınavıKonservatuar
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ödül Töreni 1 Temmuz’da Ödül Töreni 1 Temmuz’da
Çayırova Kitap Kahve Cıvıl Cıvıl… Çayırova Kitap Kahve Cıvıl Cıvıl…
Çerkes Sürgünü, Yeniden Doğuş Dansıyla anıldı Çerkes Sürgünü, Yeniden Doğuş Dansıyla anıldı
İlim Ve Fikir Adamı: Mehmet Fuad Köprülü İlim Ve Fikir Adamı: Mehmet Fuad Köprülü
Büyükşehir Thm Korosu’ndan Türkü Ziyafeti Büyükşehir Thm Korosu’ndan Türkü Ziyafeti
Kuruçeşme Ve Taşköprü Yaza Merhaba Dedi Kuruçeşme Ve Taşköprü Yaza Merhaba Dedi
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Ödül Töreni 1 Temmuz’da
Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi iş birliğinde...

Haberi Oku