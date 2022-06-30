Büyükşehir’den Ücretsiz Yetenek Sınavı Hazırlık Ve Rehberlik Programı





Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, eylül ayında gerçekleştirilecek Konservatuvar Yetenek Sınavları için ücretsiz Yetenek Sınavı Hazırlık ve Rehberlik Programı gerçekleştirecek. Söz konusu programa katılmak isteyen vatandaşlar, 01-14 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden online başvuru yapabilecek. Söz konusu program, eylül ayındaki Konservatuvar Yetenek Sınavlarına hazırlanan öğrencilere önemli katkı sunacak.





EĞİTİM VERİLECEK BÖLÜM VE YAŞ ARALIKLARI

Yetenek Sınavı Hazırlık ve Rehberlik Programı kapsamında Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Çocuk Resim, Geleneksel Sanatlar ve Bale Bölümlerinde Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavlarına hazırlık eğitimi verilecek. Yetenek Sınavı Hazırlık ve Rehberlik Programındaki bölüm ve yaş aralıkları ise şöyle:









Batı Müziği 7-30 yaş

Türk Sanat Müziği 15-50 yaş

Türk Halk Müziği 10-30 yaş

Bale 5-7 yaş

Geleneksel Sanatlar 17-50 yaş

Çocuk Resim 9-15 yaş





EĞİTİMLER 18 TEMMUZ-12 AĞUSTOS ARASINDA

Online başvuruların tamamlanmasının ardından eğitimlere 18 Temmuz Pazartesi günü itibariyle başlanacak. Eğitimler 12 Ağustos Cuma günü sona sürecek. Müzik Bölümünün dersleri Leyla Atakan Kültür Merkezi Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nde, Geleneksel Sanatlar Bölümünün dersleri Seka Kültür Alanı Geleneksel Sanatlar Eğitim Merkezi’nde, Çocuk Resim Bölümünün dersleri Anıtpark Güzel Sanat Eğitim Merkezi’nde, Bale Bölümünün Branşının dersleri ise SDKM Bale Salonu’nda gerçekleştirilecek. Derslere Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın ilgili bölüm eğitmenleri girecek. Haftada bir gün gerçekleştirilecek derslerin süresi, bölümüne göre, bir ila iki buçuk saat arasında değişecek.





GENEL YETENEK EĞİTİMİ

Hazırlık ve Rehberlik eğitimleri çerçevesinde Batı Müziği, Türk Sanat ve Türk Halk Müziği alanında genel yetenek eğitimi verilecek. Bu kapsamda programa katılacak öğrencinin duyum ve ezgisel belleğinin gelişmesine yardımcı olunacak. Çocuk Resim ve Geleneksel Sanatlar alanında, öğrencinin çizgi yeteneğinin gelişmesi sağlanırken, Bale Bölümünde ise estetik ve ritim beleği üzerinde durulacak.





KONSERVATUVAR YETENEK SINAVLARI EYLÜL AYINDA YAPILACAK

Öte yandan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavları her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında gerçekleştirilecek. Yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler, kazandıkları bölüm çerçevesinde, 2 ile 4 yıl arasında sanat eğitimi almaya hak kazanacak.





7 BÖLÜM 27 SANAT DALI

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında, Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale olmak üzere 7 ayrı bölümde ve 27 sanat dalında, iki ile dört yıl arasında sanat eğitimi veriliyor.





BÖLÜMLERİN BRANŞLARI

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı branşları şöyle:





BÖLÜM / SANAT DALI Eğitim Süresi 1

BATI MÜZİĞİ



1 Ses Eğitimi 3 yıl

2 Piyano 3 yıl

3 Elektro Gitar 3 yıl

4 Klasik Gitar 3 yıl

5 Keman 3 yıl

6 Klarnet 3 yıl

7 Çello 3 yıl

8 Flüt 3 yıl 2

TÜRK SANAT MÜZİĞİ



9 Ses Eğitimi 3 yıl 10 Keman 3 yıl 11 Ud 3 yıl 12 Ney 3 yıl 13 Kanun 3 yıl 14 Klasik Kemençe 3 yıl 3

TÜRK HALK MÜZİĞİ

15 Ses Eğitimi 3 yıl 16 Bağlama 3 yıl 4 17 TÜRK DİN MUSİKİSİ 2 yıl 5

GÜZEL SANATLAR

18 Çocuk Resim 2 yıl 19 Yetişkin Resim 3 yıl 20 Seramik 3 yıl

21 Çini 3 yıl 6

GELENEKSEL SANATLAR

22 Hat 4 yıl 23 Tezhip 3 yıl

24 Minyatür 3 yıl

25 Katı 3 yıl 26 Ebru 3 yıl 7 27 BALE 4 yıl















































