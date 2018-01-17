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KÜLTÜR VE SANAT:
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Cahit Zarifoğlu Gebze’de anıldı

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında şiirin Zarif Prensi olarak da bilinen Cahit Zarifoğlu, şiirleriyle Gebze’de anıldı.

Cahit Zarifoğlu Gebze'de anıldı

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:17

 Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Gebze Şubesi ile Gebze Belediyesi iş birliğinde gerçekleşen Musa Yaşaroğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı şiir dinletisi ve söyleşi programına Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran ve çok sayıda davetli katıldı. Cahit Zarifoğlu’nun eşi Berat Zarifoğlu, kızı Betül Zarifoğlu ve en yakın arkadaşı şair-yazar Şakir Kurtulmuş’un konuk olduğu söyleşi ve şiir dinletisi programında Cahit Zarifoğlu yad edildi.

ÇOK İYİ BİR EŞ VE BABAYDI

Cahit Zarifoğlu’nun çocuklarını Kur’an ahlakı ile yetiştirmeyi çok istediğini ifade eden Berat Zarifoğlu,” Maalesef aramızdan çok erken ayrıldı ve bu hayallerini tam anlamıyla gerçekleştiremedi” dedi. Betül Zarifoğlu babasını anlatırken, “O gerçekten muhteşem bir babaydı. Bizlerle arkadaş gibiydi, hepimiz aynı odada bir arada zaman geçirirdik ve o yazılarını hep bizim yanımızda yazardı. Onu kaybettikten sonra daktilo sesi bir süre kulaklarımdan gitmedi” ifadelerini kullandı. Program Cahit Zarifoğlu şiirlerin seslendirilmesi, konuklara hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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GKM'de Zarifoğlu konuşulacak
Gebze kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda şiirin zarif prensi Cahit Zarifoğlu konuşulacak.

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