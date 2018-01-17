Cahit Zarifoğlu Gebze’de anıldı

ÇOK İYİ BİR EŞ VE BABAYDI
Cahit Zarifoğlu’nun çocuklarını Kur’an ahlakı ile yetiştirmeyi çok istediğini ifade eden Berat Zarifoğlu,” Maalesef aramızdan çok erken ayrıldı ve bu hayallerini tam anlamıyla gerçekleştiremedi” dedi. Betül Zarifoğlu babasını anlatırken, “O gerçekten muhteşem bir babaydı. Bizlerle arkadaş gibiydi, hepimiz aynı odada bir arada zaman geçirirdik ve o yazılarını hep bizim yanımızda yazardı. Onu kaybettikten sonra daktilo sesi bir süre kulaklarımdan gitmedi” ifadelerini kullandı. Program Cahit Zarifoğlu şiirlerin seslendirilmesi, konuklara hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.