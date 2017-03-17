‘’Çanakkale Askeri’’ seyirciden tam not aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ‘’Çanakkale Askeri’’ isimli oyununun galası gerçekleştirildi. SDKM’de sahnelenen oyun Çanakkale Savaşı sırasında yaşanan pek çok sıra dışı olayı ele alıyor. Oyun seyirciden büyük beğeni topladı.

ANLAMLI BİR OYUNLA ANILDI





Oyunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi ve vatandaşlar izledi. Oyunun sonunda konuşan Başkan Vekili Özak, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde böylesine anlamlı bir oyunun sergilenmesinin başarılı bir çalışma olduğunu söyledi. Çanakkale’de bir destan yazıldığını ifade eden Başkan Vekili Özak, tiyatro oyunuyla bu zaferin halka anlatılmasının önemli olduğunu ifade etti.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE MİNNETLE

Oyunun konusu ise kısaca şöyle; ‘’Çanakkale’de cephede, Anadolu’nun farklı yerlerinden, farklı katmanlarından gelen sekiz askerimiz vatan topraklarını savunmak için, birbirleriyle tek yürek atımında buluşmuşlardı… Endişelerinde, coşkularında, inançlarında, imanlarında birbirleriyle çoğalıp var oldular, bu uğurda “Vatan Sağolsun” diyerek… Çanakkale şehitlerimize, gazilerimize saygı ve minnetle…’’

OYUNCU KADROSU

Sarper Saydam, Başar Alemdar, Azer Şelte, Emre Işık, İlker Bağlam, Tunç Efe, Tamer Gültekin ve Erdoğan Cengiz’in rol aldığı oyunun yönetmenliğini Veysel Sami Berikan, yönetmen yardımcılığını Nurcan Tural üstlendi. Metin Kurgu&Dramaturg; Sevil Koç, Dekor Tasarımı; Rona Topçuoğlu, Kostüm Tasarımı; Emine Kaynak Yıldırım, Ses Tasarımı; İlker Sevüker, Görsel Tasarımı; Serkan Aktü ve Işık Tasarım; Erol Dinçdemir’e ait. Oyunun sahne amirliğini Fatma Yılmaz, ışık kumandayı Bülent Balcı, ses kumandayı İlker Sevüker, aksesuar Ebru Deniz üstleniyor.