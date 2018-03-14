Çanakkale Zaferini Canlandırdılar

Çayırova Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Bilgievleri, çeşitli etkinliklerle Çanakkale Savaşını ve Şehitlerini anmaya devam ediyor. Şekerpınar Bilgievi öğrencilerinden oluşan tiyatro kulübü öğrencileri, hazırladıkları program ile izleyenlerin karşısına çıktı. Bilgievleri öğrencilerinin haftalar süren titiz çalışmaları sonucunda hazırlanan “Müdafaa 1915” isimli Tiyatro oyunu sahnelendi. Seyircilerden tam not alan öğrenciler o Çanakkale ruhunu tekrar yaşattılar. Aylar süren titiz ve disiplinli çalışma ile sergileyecekleri oyuna hazırlanan öğrenciler, yaşlarından beklenmeyecek bir performans sergilediler.

Öğrenciler Tam Not Aldı

Bölgemizin usta tiyatrocularından Bayram Gündoğdu ile tiyatro eğitimlerine başlayan öğrenciler, o yılların şartlarını anlatan dekorlarla ve asker kostümleriyle ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını seyircilerin alkışlarıyla attılar. Yazar ve yönetmenliğini Bayram Gündoğdu’nun yaptığı “Müdafaa 1915” isimli tiyatro oyunu izleyicilere duygulu anlar yaşattı. Çayırova Belediyesi Kültür Salonunda sahnelenen oyunda tarihin en büyük ve en önemli savaşlardan biri olan Çanakkale Savaşı aynı zamanda Türk tarihinin de en önemli zaferlerinden biri olduğu tekrar hatırlatıldı. Çanakkale Savaşının farklı yönleriyle anlatıldığı oyunda, şahadete sevdalı bir milletin kahramanlıklarını gözler önüne sererek Çayırovalı izleyicilerinden tam not aldı. Sahnelenen oyunda aynı zaman da bütün olumsuzluklara rağmen bu büyük zafere imza atan kahraman yiğitleri, onları kınalayarak savaşa yollayan ana-babaları, Müslüman Anadolu insanının o dönemde yaşadıkları, içinde bulundukları psikolojiye de yer verilirken, çoğu kez izleyiciler gözyaşlarını tutamadı.