banner490
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Canların can verdiği Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni gezdiniz mi?

Gebze Gazetesi Devri Alem Belgesel Programı, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni gezdi, yaşanan önemli olayları tüm detaylarıyla ortaya koydu.

Canların can verdiği Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni gezdiniz mi?

10 Temmuz 2020 Cuma 13:43

Belgesel haber ajansından Ulu Canlar Belgeseli, bir dönem insanların ismini duyduğunda ürperdiği, birçok genç insanın hayatın baharında idam sehbalarında can verdiği, ünlü devlet adamları, edebiyatçılar, düşünürler ve siyasilerin mahkum olarak yattığı Ankara'nın tarihi mezarlığı üzerine kurulmuş Ulucanlar Cezaevi ile ilgili ilim kültür tarih araştırmaları merkezi, müzede araştırma yapıp belgesel çekti. Belgesel haber ajansının hazırladığı görüntülü haberde birçok önemli olay ilk kez gün yüzüne çıktı. Ulucanlar Cezaevi Belgeselini Devri Alem TV linkinden izleyebilirsiniz. 

Evlatları babalardan, sevenleri sevdiğinden ayıran cezaevi 'Ulucanlar' 

Ulucanlar Cezaevi 1925 yılında Cumhuriyet dönemi öncesinde mezarlık olduğu bilinen bir tepe üzerine kuruldu. Cezaevinin kapalı kısmı 2008 yılında Sincan'a taşındı. Tam 81 yıl boyunca acıları ayrılıkları işkence ve infazları içinde barındıran bu cezaevinin kapıları 2011 yılında müze olarak yeniden açıldı. Nice gazeteci edebiyatçı ve siyasiler bu cezaevinde yargılandı, idam edildi. O dönemde cezaevinin kapıları, ne olduğunu bile anlamadan hapsedilen insanların aileleriyle dolup taştı. Bir kez olsun yakınlarını görebilmek için anneler çocuklar eşler günlerce cezaevi önünde beklediler. İçeride ise umutla yolları ayrılmış, sırf siyasi görüşleri ya da ortaya koydukları edebiyat eserlerinden dolayı karanlık zindanlara hapsolmuş kişiler vardı. Bülent Ecevit, Muhsin Yazıcıoğlu, Fethi Gürcan, Fikri Arıkan, Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek gibi isimlerin yolu da bu cezaevinden geçti. Tecrit odaları, hücre ve avlulardan oluşan cezaevinde idam ile cezalandırılanlar 'ulu kavak' ismi verilen darağacında asıldı. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Necdet Adalı, Erdal Eren, Fikri Arıkan ve daha birçok kişi ulu kavakta can verdi. Yaşına, nedenine bakılmaksızın tecrit edilen mazlumların, günümüze ışık tutmuş fikir adamlarının ve siyasetçilerin ağır işkencelere maruz bırakıldığı cezaevi, tıpkı üzerine kurulduğu topraklar gibi 81 yıl boyunca mezar olmaya devam etti. 2011 yılında Altındağ Belediyesi tarafından müzeye çevrilen Ulucanlar Cezaevi, geçmişten ders almak ve idam edilen, işkencelere maruz kalarak çok zor zamanlar geçiren kişileri anmak için ziyaret etmeye değer bir yer oldu.

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’nin Gezici Kütüphanesi var Kocaeli’nin Gezici Kütüphanesi var
KOCAELİ MÜZELERİNDE İNCELEMELER KOCAELİ MÜZELERİNDE İNCELEMELER
KOCAELİ YOZGATLILAR FEDARASYONU BİR ARAYA GELDİ KOCAELİ YOZGATLILAR FEDARASYONU BİR ARAYA GELDİ
Müzelerde inceleme yaptı Müzelerde inceleme yaptı
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI
Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri hizmet vermeye başladı Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri hizmet vermeye...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli’nin Gezici Kütüphanesi var
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Gezgin Kültür Festivali" projesi kapsamında Anadolu’yu...

Haberi Oku